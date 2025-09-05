Bắt giữ 3 thanh thiếu niên vận chuyển 8.000 viên ma túy 05/09/2025 19:33

(PLO)- Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 người vận chuyển 8.000 viên ma túy từ Lào về để đưa vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tối 5-9, Hải đội 202, Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh triệt phá thành công chuyên án vận chuyển 8.000 viên ma túy từ Lào về vùng biển tỉnh Quảng Trị đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam bằng đường biển.

Phá đường dây vận chuyển 8.000 viên ma túy bằng đường biển.

Theo thông tin, vào lúc 18 giờ 50 ngày 29-8, tại thôn Mai Xá (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang hai Hồ A Thơi (22 tuổi, ở xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) và Hồ Văn Dê Ra My (17 tuổi, ở xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị).

Tang vật thu giữ gồm khoảng 8.000 viên ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, một xe máy và hai điện thoại di động. Theo kết luận giám định, toàn bộ số tang vật trên là ma túy tổng hợp Methamphetamine.

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã tiến hành giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Tuấn (16 tuổi, ngụ cùng thôn với My).

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo về khu vực cảng cá Cửa Việt (xã Cửa Việt) để bán cho một người đàn ông là chủ tàu đánh cá. Theo kế hoạch, người này sẽ vận chuyển số ma túy vào các tỉnh phía Nam bằng tàu cá để tiêu thụ. Các đối tượng cũng thừa nhận từng bán lẻ ma tuý cho các lao động, thuyền viên nghiện tại cảng.

Chuyên án 325M là sự phối hợp của nhiều lực lượng, gồm: Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma túy số 2 (chủ trì), Hải đội 202/BTL Vùng Cảnh sát biển 2, Phòng Phòng chống tội phạm vi phạm thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Chi cục Hải quan khu vực IX và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt.

Hiện, Đoàn Đặc nhiệm PCTP ma tuý số 2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vận chuyển trái phép chất ma túy".