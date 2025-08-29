Nhóm bị cáo tổ chức tiệc ma túy trong phòng Karaoke lãnh án 29/08/2025 17:07

(PLO)- Nhóm thanh niên sau khi nhậu đã đến quán karaoke tại địa phương hát và bàn nhau góp tiền để tổ chức tiệc ma túy ngay tại đây.

Ngày 29-8, TAND khu vực 14 - TP.HCM tuyên án nhóm bị cáo về mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, HĐXX tuyên phạt Trương Nhật Nam (21 tuổi) mức án 8 năm 6 tháng tù; Lê Thành Ngọc Vũ 7 năm 10 tháng tù; Dương Quang Khoa 7 năm 6 tháng tù; Lê Thành Vinh 7 năm 4 tháng tù, Nguyễn Thị Tường Vy và Diệp Tuyết Nhi cùng mức án 7 năm 3 tháng tù; Hồ Hồng Hạnh 4 năm 5 tháng tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Hậu (30 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao, TP.HCM) mức án 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 29-1, nhóm Nam, Vũ, Khoa, Vinh, Kiên, Vy và Nhi cùng nhậu tại nhà Nam. Trong lúc nhậu, cả nhóm rủ nhau sẽ đi "tăng 2" hát Karaoke tại một quán tại địa phương. Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, Kiên, Vy và Nhi đi ra ngoài. Lúc này, Nam, Khoa, Vũ, Vinh rủ nhau góp tiền mua ma túy đến quán cùng sử dụng thì cả nhóm đồng ý.

Nam nhắn hỏi mua ma túy từ Hậu. Sau khi nhận được hàng, nhóm bị cáo cùng sử dụng tiệc ma túy trong phòng hát. Đến khoảng gần 2 giờ sáng ngày 30-1, Nam nhắn tin nói Hậu gửi số tài khoản ngân hàng cho Nam chuyển tiền... Chưa dừng lại, trong lúc đang sử dụng ma túy, Nam tiếp tục bàn với Vinh, Vũ và Khoa góp tiền mua thêm 2 viên ma túy thuốc lắc, tất cả đồng ý. Nam gọi cho Hậu nhờ mua và được báo giá 600 ngàn đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: PHÚC SƠN

Sau đó, Hậu mua ma túy và giao đến quán karaoke cho Nam. Về phần mình, Hậu về nhà và lấy gói ma túy đã biển thủ trước đó ra sử dụng rồi xóa hết lịch sử giao dịch.

Về phần nhóm Nam, Nam đem ma túy vào phòng, cả nhóm tiếp tục phân ra sử dụng bằng cách pha vào ly nước ngọt. Lát sau, Lê Trung Kiên (21 tuổi, ngụ xã Ngãi Giao, TP.HCM) mang theo ma túy tới dự định cùng sử dụng với nhóm của Khoa. Tuy nhiên, khi Kiên đến thì thấy cả nhóm đang sử dụng ma túy và hát karaoke. Kiên không lấy bịch ma túy của mình ra nữa mà ngồi dùng chung ma túy đã có sẵn.

Đến khoảng 4 giờ 23 phút ngày 30-1, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt quả tang cả nhóm. Một số đối tượng bỏ chạy, tẩu tán tang vật, bỏ trốn nhưng đều bị lực lượng công an bắt giữ...