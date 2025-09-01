Để khách sử dụng ma túy, chủ quán và nhân viên bị bắt 01/09/2025 18:15

(PLO)- Đồng ý để nhóm khách sử dụng ma túy trong phòng, chủ quán và nhân viên quán bar Air Force One bị bắt.

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an TP Đà Nẵng vừa bắt quả tang bốn người sử trái phép chất ma tuý trong quán bar Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Vào lúc 0 giờ cùng ngày (1-9), Phòng CSĐTTP về ma túy CATP phối hợp Công an phường An Hải tiến hành kiểm tra phòng VIP 2, quán Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, TP. Đà Nẵng).

Nhóm khách sử dụng ma túy trong quán bar Air Force One. Ảnh: CA

Tại đây, cảnh sát phát hiện bốn người đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh Thông (25 tuổi, ngụ tổ 55, phường Hoà Khánh), Trương Thanh Bảo (24 tuổi, ngụ tổ 35, phường Ngũ Hành Sơn), Văn Hùng (29 tuổi, ngụ tổ 41, phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Bình (24 tuổi, ngụ xã Củ Chi, TP.HCM).

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm 1 đĩa sứ có dính chất bột trắng, 1 gói ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 viên nén, 1 vỏ ni lông màu cam, 1 chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ, cùng một máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã liên lạc, bàn bạc từ trước để đặt phòng, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào sử dụng.

Đáng chú ý, Phạm Văn An (23 tuổi) – nhân viên quán và Phạm Thị Minh Thúy (33 tuổi, cùng ngụ Quảng Trị) – chủ quán, đã biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy tại quán.

Để khách sử dụng ma túy trong quán, chủ quán và nhân viên quán bar bị bắt. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra, An và Thúy đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng CSĐTTP về ma túy CATP Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Thông, Bảo, Hùng, Bình về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; bắt người phạm tội quả tang đối với An và Thúy về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với những người trên để tiếp tục điều tra, xử lý.