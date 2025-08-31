Người dân phấn khởi nhận quà Tết độc lập 31/08/2025 18:41

(PLO)- Hàng trăm người đến trụ sở khối phố 7, phường Hương Trà nhận quà Tết Độc lập. Ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

Chiều 31-8, hàng trăm người dân khối phố 7, phường Hương Trà, TP Đà Nẵng đến nhà văn hoá khối phố làm thủ tục nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập.

Đi xe lăn đến nhận quà vì… quá vui

Ghi nhận của PV, khối phố 7 (phường Hương Trà) bố trí hai bàn làm việc tiếp bà con. Khi người dân đến làm thủ tục sẽ ngồi ghế do khối phố bố trí, chờ tới lượt. Người dân nhận tiền viết thông tin cá nhân vào trong tờ khai, cán bộ xác nhận xong sẽ vào bàn bên trong nhận.

Người dân làm thủ tục nhận quà Tết Độc lập tại khối phố 7, phường Hương Trà. Ảnh: TN

Trên chiếc xe lăn đã cũ chậm rãi rời trụ sở nhà văn hoá khối phố 7, bà Trần Thị Nhi (69 tuổi, ngụ khối phố 7) cười tít mắt, không giấu được sự phấn khởi. Bà lấy từ trong túi ra khoe vừa nhận 600.000 đồng quà Tết Độc lập vừa nhận.

“Gia đình tôi có 6 khẩu, tổng được nhận 600.000 đồng. Số tiền không nhiều nhưng người dân rất phấn khởi. Con cháu nói để chúng nó đi thay, mà tôi thấy vui quá nên rủ bạn hàng xóm cùng đi. Bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận quà Tết Độc lập Nhà nước tặng”, bà nói.

Bà Nhi đi xe lăn đến nhận quà vì... quá vui. Ảnh: TN

Ông Phùng Quang Huy (41 tuổi, ngụ khối phố 7) ở cạnh nhà văn hoá khối phố. Thấy người dân đến nhận quà đông, ông cũng đến và bất ngờ vì thủ tục quá nhanh gọn, rất hài lòng về thái độ phục vụ, cách làm việc của cán bộ phường nhà.

“Tôi nhận quà thay cho cả nhà, sáu người. Thủ tục nhanh bất ngờ, không như tôi nghĩ. Trên app VNeID đã tích hợp các thành viên, chỉ cần điền thông tin vào tờ khai xong, mở app cho cán bộ xác nhận lại lần nữa là vào nhận tiền được ngay”, ông Huy nói.

Ông Huy cho rằng chủ trương phát quà cho người dân đợt này rất nhân văn. Dù số tiền được tặng không quá lớn, nhưng đây là niềm vui cho tất cả người dân dịp 80 năm Quốc khánh 2-9. “Đất nước ngày càng phát triển, an sinh xã hội, đời sống người dân được chăm lo. Tôi thấy rất vui”, ông Huy nói.

Ông Phùng Quang Huy nhận quà Tết Độc lập thay cho cả gia đình. Ảnh: TN

Cách làm khoa học từ phường đến khối phố

Phường Hương Trà có dân số khoảng 33.000 người, tương đương số tiền quà 3,3 tỉ đồng. Chiều 30-9, lãnh đạo phường chủ trì buổi làm việc với 20 trưởng khối phố, lên kế hoạch phát cho bà con nhân dân trước lễ. 3,3 tỉ đồng được phân phát về 20 khối phố, cán bộ phường và khối phố phối hợp tổ chức phát quà cho bà con.

Ngoài ra, những trường hợp trẻ vừa sinh, chưa có giấy khai sinh cũng sẽ được phường Hương Trà tặng quà Tết Độc lập, trích từ nguồn kinh phí của phường.

Ông Nguyễn Tâm, Trưởng khối phố 7 (phường Hương Trà) cho hay, khối phố huy động gần 10 người phục vụ buổi phát quà Tết Độc lập cho bà con nhân dân. Mọi công tác được chuẩn bị từ buổi sáng, đến chiều chính thức phát quà.

Ông Nguyễn Tâm túc trực 100% điều hành buổi phát quà tại nhà văn hoá khối phố 7. Ảnh: TN

“Sau khi nắm chủ trương của phường, tôi nhắn tin nhắn vào nhóm Zalo cho các tổ trưởng tổ đoàn kết, đề nghị thông báo bà con nhân dân đến nhà văn hoá nhận tiền vào chiều nay”, ông Tâm nói.

Khối phố 7 có 364 hộ với gần 1.500 nhân khẩu. Để tránh tình trạng người dân chờ lâu, chen lấn, khối phố chủ động chia ra thành 2 buổi (khối 1, 2, 3, 4 nhận vào chiều 31-8; khối 5, 6, 7 nhận vào sáng 1-9).

“Nhờ được tính toán từ trước nên việc làm thủ tục cho bà con không mất nhiều thời gian, không xảy ra chen lấn, lộn xộn”, ông Tâm nói tiếp.

Hai bàn làm việc được bố trí cán bộ phường, khối phố. Một nhóm cán bộ tiếp người dân, xác nhận thông tin và nhóm còn lại chi tiền. Khi người dân đến làm thủ tục, cán bộ xác nhận xong sẽ đánh số thứ tự vào trong tờ khai, người dân chỉ việc cầm tờ khai đi vào bên trong, đọc số thứ tự là được nhận. Trung bình mỗi lượt người nhận quà chỉ mất khoảng 5 phút.

Người dân nhận quà sau khi làm thủ tục ở bàn bên ngoài. Ảnh: TN

Bà Hồ Thị Thu Nguyên, Phó Bí thư khối phố 7 – là người đảm nhiệm ‘chức danh’ thủ quỹ đợt phát quà lần này. “Ban đầu có những cái chưa được, bà con tới đông. Nhưng mà sau một chút là ổn, dù đông nhưng vẫn đảm bảo, người dân hài lòng”, bà Nguyên nói.

Chủ tịch UBND phường Hương Trà Trần Trung Hậu, cho hay 20 điểm tổ chức phát quà cho người dân đang gấp rút thực hiện công việc. Dự kiến, việc phát quà Tết Độc lập sẽ hoàn tất trong ngày 1-9. Đối với những trường hợp gặp trục trặc giấy tờ hoặc lý do khác, người dân sẽ nhận trước ngày 15-9 theo yêu cầu của Trung ương.