Người dân TP.HCM, Nghệ An hồ hởi đến nhận quà ngày Quốc khánh trong đêm 31/08/2025 21:43

Tối 31-8, người dân tại phường Phú Lợi, TP.HCM vui mừng khi được thông báo đến trụ sở khu phố để nhận quà 100 ngàn đồng nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2-9.

Chính quyền phường Phú Lợi phát quà cho người dân. Ảnh: LA

Ghi nhận tại khu phố Phú Hòa 8, người dân đến rất đông để nhận quà 100 ngàn đồng/người. Đại diện các hộ gia đình cũng có thể nhận dùm cho các thành viên trong gia đình khi xuất trình CCCD và kiểm tra từ hệ thống VNeID.

Theo ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi, chính quyền địa phương đang nỗ lực để phát quà cho người dân.

“UBND phường Phú Lợi đã thông báo người dân đến nhận quà từ tối nay và tiếp tục trong 2 ngày 1 và 2-9”, ông Khanh cho biết.

Cũng theo ông Khanh, phường có hơn 107.000 người dân. Việc phát quà sẽ triển khai đến từng khu phố, người dân ở khu phố nào thì đến khu phố đó nhận quà.

Ông Khanh cho biết thêm việc phát quà trực tiếp cho những người dân chưa tích hợp tài khoản ngân hàng trên hệ thống VNeID, còn những ai đã đăng ký trên hệ thống sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng.

Người dân xóm Chùa Thàng nhận quà 100 ngàn đồng vào chiều và tối 31-8. Ảnh: Hiền Nhi

Người dân tại xã Vân Tụ vui mừng khi được nhận quà. Ảnh: Hiền Nhi

Còn theo ghi nhận tại tỉnh Nghệ An, các địa phương cũng đã bắt đầu phát quà 100 ngàn đồng cho người dân từ chiều nay 31-8.

Ghi nhận tại xóm Chùa Thàng, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An người dân hồ hởi đến nhà văn hóa của xóm để nhận quà.

Mỗi người đại diện cho gia đình cầm CCCD và các giấy tờ chứng minh các thành viên trong gia đình đến xuất trình sẽ được nhận quà. Việc phát quà diễn ra nhanh, người dân chỉ cần vài phút đã nhận được quà.

Trước đó, theo ghi nhận tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM lực lượng Công an phường cùng Đoàn thanh niên và các đoàn thể đều túc trực tại các khu phố để hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản VNeID.

Cán bộ phường Chánh Hiệp, TP.HCM hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản ngân hàng vào tài khoản VNeID vào sáng 31-8. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, phường Chánh Hiệp cũng triển khai hướng dẫn cho người dân trên mạng xã hội và trong các nhóm của các khu phố. Theo một cán bộ công an phường hầu hết người dân đều dễ dàng tích hợp được tài khoản ngân hàng, chỉ một số ít không thể thực hiện được thì mới lên khu phố nhờ cán bộ hỗ trợ.