Công an TP.HCM có văn bản khẩn hướng dẫn nhận quà Tết Độc lập 31/08/2025 11:35

Ngày 31-8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an TP.HCM cho biết đơn vị đã có văn bản gửi Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở Văn hóa- Thể thao TP phối hợp tuyên truyền triển khai tặng quà người dân theo công điện 149/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo PC06, mỗi công dân trên địa bàn TP.HCM, bao gồm cả người thường trú, tạm trú, cư trú thực tế, trẻ em chưa đăng ký thường trú, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, đều được nhận phần quà trị giá 100.000 đồng.

Người dân có thể sử dụng ứng dụng VNeID đăng ký, liên kết với tài khoản ngân hàng để nhận quà. Ảnh: NT

Người dân có thể đăng ký nhận quà qua hai hình thức. Thứ nhất là sử dụng ứng dụng VNeID đăng ký, liên kết với tài khoản ngân hàng để nhận quà trực tiếp qua chuyển khoản. Đây là hình thức được khuyến khích vì nhanh chóng, thuận tiện.

Thứ hai là nhận trực tiếp tại UBND phường, xã, đặc khu, trong trường hợp chưa thể thực hiện qua ứng dụng.

PC06 đề nghị các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống loa phát thanh cơ sở, cũng như các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân.

Công an TP.HCM đang phối hợp Sở Tài chính, UBND cơ sở để hoàn tất việc cấp phát quà trước ngày 2-9.