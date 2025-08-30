Công an TP.HCM bắt tạm giam nhóm cho vay lãi nặng, ép khách quay clip nhạy cảm để thế chấp 30/08/2025 18:33

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai người đàn ông cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng, buộc khách vay phải thế chấp giấy tờ tùy thân hoặc clip nhạy cảm để siết nợ.

Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn (32 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình) và Cao Thanh Lập (29 tuổi, ngụ phường Tân Tạo) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Sơn và Lập đã bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh: CA

Theo điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) xác định Sơn cầm đầu, cùng đàn em là Lập tổ chức cho vay tiền trên các hội nhóm kín Zalo, Facebook. Nhóm này đưa ra mức lãi suất từ 20-40%/tháng, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Để được vay tiền, khách phải thế chấp căn cước công dân, hình ảnh, clip nhạy cảm hoặc tài khoản icloud trên điện thoại iPhone.

Khi khách không trả đúng hẹn, Sơn và đàn em nhắn tin, gọi điện đe dọa, đồng thời đăng tải các hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội. Nhóm này còn gửi các hình ảnh cho người thân, bạn bè của người vay để tạo áp lực, thậm chí đến tận nhà chửi bới, buộc nạn nhân trả tiền.

Quá trình điều tra, PC02 đã làm việc với hàng chục người vay. Kết quả cho thấy nhóm Sơn đã cho vay với lãi suất từ 240-360%/năm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, cơ quan công an đã tiếp xúc gần 10 người vay tiền là nữ bị ép buộc phải chụp hình, quay clip khỏa thân để thế chấp.

PC02 đang mở rộng điều tra, làm rõ quy mô hoạt động của nhóm cho vay nặng lãi này và truy tìm thêm những người liên quan.