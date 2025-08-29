TP.HCM: Triệt phá 2 cơ sở kinh doanh bóng cười mã hóa trong hóa đơn 29/08/2025 20:47

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá hai cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép ở phường Sài Gòn và Cầu Ông Lãnh, bắt giam nhiều người liên quan.

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn người trong vụ buôn bán khí cười tại Nhà hàng Cloud 9 (39A Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh).

Bóng cười được mã hóa trong hóa đơn

Những người bị bắt gồm Nguyễn Thị Mỹ Chi (35 tuổi, chủ mưu, trực tiếp điều hành) cùng ba nhân viên Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga và Phạm Văn Nam.

Nga, Chi, Như và Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 16-8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra hành chính nhà hàng Cloud 9, phát hiện bốn khách đang sử dụng bóng cười. Tang vật thu giữ gồm tám bình khí N₂O loại 5,5 kg, sáu vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, năm điện thoại, nhiều thiết bị POS và hóa đơn liên quan.

Các nhân viên phục vụ bóng cười tại nhà hàng Cloud 9. Ảnh: CA

Điều tra ban đầu cho thấy, Mỹ Chi là thành viên góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại Cloud 9. Người này mua khí N₂O từ các đầu mối qua mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng cao su bán cho khách với giá 78.000-250.000 đồng/quả. Để che giấu, hóa đơn được ghi mã hiệu “CLOUD B”, “Bia C9” hoặc các ký hiệu khác.

Công an xác định nhà hàng Cloud 9 đã bán số lượng lớn "khí cười", thu tiền tỉ. Ảnh: CA

Từ tháng 1-2025 đến khi bị phát hiện, Cloud 9 đã tiêu thụ lượng lớn "khí cười", với tổng doanh thu bất chính hơn 1,69 tỉ đồng.

Một nhà hàng kinh doanh bóng cười thu lời tiền tỉ

Cũng trong tháng 8, Công an TP.HCM phát hiện thêm một cơ sở kinh doanh khí cười quy mô khác. Cụ thể, ngày 11-8, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính Nhà hàng VIBE (55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn) do Phạm Nguyễn Phương Oanh (29 tuổi) làm giám đốc.

Phương Oanh, Thanh Tuyền và các nhân viên cấp dưới bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an phát hiện cơ sở này đang phục vụ khí N₂O cho khách ngay tại bàn. Tang vật thu giữ gồm bốn bình khí, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, hai máy POS, 357 hóa đơn cùng nhiều thiết bị liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025, Oanh cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền tổ chức kinh doanh "khí cười", mã hóa sản phẩm trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi “Happy”, “Happy Bottle”.

Chỉ trong tám tháng, nhà hàng đã bán hơn 2.400 quả bóng cười, thu lời số tiền hơn 2,5 tỉ đồng. Ảnh: CA

Hoạt động được phân công chặt chẽ: Oanh và Tuyền quản lý, nhập hàng, hưởng lợi toàn bộ doanh thu; nhân viên Phan Ngọc Hào phụ trách pha chế, bơm bóng; Nguyễn Võ Ngọc Trân (hay còn gọi là Tina) và Hà Thị Ngọc Mai trực tiếp phục vụ, bơm bóng cho khách.

Chỉ trong tám tháng, cơ sở VIBE đã bán 2.476 bóng cười và 202 bình khí N₂O, với tổng doanh thu bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam năm người trong đường dây này.