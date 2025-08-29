TP.HCM: Triệt phá 2 cơ sở kinh doanh bóng cười mã hóa trong hóa đơn

Ngày 29-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bốn người trong vụ buôn bán khí cười tại Nhà hàng Cloud 9 (39A Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh).
Bóng cười được mã hóa trong hóa đơn
Những người bị bắt gồm Nguyễn Thị Mỹ Chi (35 tuổi, chủ mưu, trực tiếp điều hành) cùng ba nhân viên Phan Quỳnh Như, Lương Thị Kiều Nga và Phạm Văn Nam.
Trước đó, ngày 16-8, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh kiểm tra hành chính nhà hàng Cloud 9, phát hiện bốn khách đang sử dụng bóng cười. Tang vật thu giữ gồm tám bình khí N₂O loại 5,5 kg, sáu vỏ bình đã qua sử dụng, 20 bịch bóng cao su, 333 quả bóng đã dùng, năm điện thoại, nhiều thiết bị POS và hóa đơn liên quan.
Điều tra ban đầu cho thấy, Mỹ Chi là thành viên góp vốn, trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh tại Cloud 9. Người này mua khí N₂O từ các đầu mối qua mạng xã hội, thanh toán bằng chuyển khoản, sau đó chỉ đạo nhân viên bơm vào bóng cao su bán cho khách với giá 78.000-250.000 đồng/quả. Để che giấu, hóa đơn được ghi mã hiệu “CLOUD B”, “Bia C9” hoặc các ký hiệu khác.
Từ tháng 1-2025 đến khi bị phát hiện, Cloud 9 đã tiêu thụ lượng lớn "khí cười", với tổng doanh thu bất chính hơn 1,69 tỉ đồng.
Một nhà hàng kinh doanh bóng cười thu lời tiền tỉ
Cũng trong tháng 8, Công an TP.HCM phát hiện thêm một cơ sở kinh doanh khí cười quy mô khác. Cụ thể, ngày 11-8, lực lượng chức năng phối hợp Công an phường Sài Gòn kiểm tra hành chính Nhà hàng VIBE (55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Sài Gòn) do Phạm Nguyễn Phương Oanh (29 tuổi) làm giám đốc.
Tại hiện trường, công an phát hiện cơ sở này đang phục vụ khí N₂O cho khách ngay tại bàn. Tang vật thu giữ gồm bốn bình khí, 22 vỏ bóng cao su đã sử dụng, hai máy POS, 357 hóa đơn cùng nhiều thiết bị liên quan.
Kết quả điều tra xác định, từ đầu năm 2025, Oanh cùng Nguyễn Thị Thanh Tuyền tổ chức kinh doanh "khí cười", mã hóa sản phẩm trong phần mềm bán hàng bằng các tên gọi “Happy”, “Happy Bottle”.
Hoạt động được phân công chặt chẽ: Oanh và Tuyền quản lý, nhập hàng, hưởng lợi toàn bộ doanh thu; nhân viên Phan Ngọc Hào phụ trách pha chế, bơm bóng; Nguyễn Võ Ngọc Trân (hay còn gọi là Tina) và Hà Thị Ngọc Mai trực tiếp phục vụ, bơm bóng cho khách.
Chỉ trong tám tháng, cơ sở VIBE đã bán 2.476 bóng cười và 202 bình khí N₂O, với tổng doanh thu bất chính hơn 2,5 tỷ đồng.
Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam năm người trong đường dây này.
Theo Công an TP.HCM, hành vi của các bị can trong cả hai vụ đều mang tính tổ chức, phân công vai trò cụ thể, đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.
Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện một khách nước ngoài thường xuyên sử dụng bóng cười tại cơ sở kinh doanh có kết quả dương tính với chất ma túy. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.
Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các nguồn cung cấp khí N₂O trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh khí cười trái phép, nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn sức khỏe cộng đồng.