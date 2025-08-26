Cô gái 26 tuổi bị bắt vì giúp ghi chép sổ sách cho vay lãi nặng 26/08/2025 15:12

(PLO)- Cô gái 26 tuổi ở Đắk Lắk vừa bị công an bắt giữ vì giúp người khác ghi chép sổ sách liên quan cho vay lãi nặng.

Ngày 26-8, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết vừa bắt giữ một đôi nam nữ chuyên cho vay lãi nặng với 300%/năm.

Công và Hương tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Những người bị bắt cùng ngụ tại tỉnh Đắk Lắk, gồm: Trần Ngọc Công (32 tuổi) và Nguyễn Thị Hương (26 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2024, Công thấy việc cho vay tiền với lãi suất cao đem lại nhiều lợi nhuận nên nảy sinh ý định cho người khác vay tiền bằng hình thức trả góp theo ngày.

Sau đó, Công thường thông qua bạn bè, người thân giới thiệu để tìm người có nhu cầu nhằm cho vay tiền.

Mỗi lần cho người khác vay, Công tự đến nơi ở, nơi làm việc của họ để xác minh và yêu cầu viết giấy vay tiền. Đến hạn, nếu người vay chậm trả nợ, Công dùng nhiều thủ đoạn nhằm gây sức ép để đòi nợ.

Quá trình đó, Công nhờ Hương ghi chép tất cả các thông tin liên quan đến những người vay tiền vào một cuốn sổ và cất giữ để đối chiếu, thu tiền và tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

Bước đầu, Công an khai nhận từ tháng 7-2024 đến nay, đã cho 8 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vay hơn 720 triệu đồng với lãi suất từ 243% đến hơn 300%/1 năm, vượt quá 5 lần so với quy định của Bộ luật dân sự, thu lãi hơn 130 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Công và Hương để tiếp tục điều tra.