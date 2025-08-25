Bảo vệ rừng bắn chỉ thiên, tài xế xe chở gỗ chạy vào rừng bỏ trốn 25/08/2025 10:40

(PLO)- Lực lượng bảo vệ rừng ở Đắk Lắk nổ súng bắn chỉ thiên, chặn chiếc xe chở gỗ lậu, tài xế sau đó chạy vào rừng bỏ trốn.

Ngày 25-8, đại diện đội chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa ở xã Tây Sơn, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ngăn chặn chiếc xe chở gỗ Bình Linh không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Tài xế tung cửa bỏ chạy ngay khi xe chở gỗ bị chặn. Ảnh: M.N

Theo đại diện này, lúc 3 giờ cùng ngày, lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Sơn Hội phối hợp Công an xã Tây Sơn tuần tra, phát hiện ô tô 78A-26217 có biểu hiện nghi vấn.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng bảo vệ rừng sau đó truy đuổi và buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên liên tiếp ba phát để cảnh cáo.

Sau khi chiếc xe bị chặn lại, tài xế tung cửa chạy vào rừng bỏ trốn. Khi kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải có 21 khúc gỗ hộp Bình Linh (thuộc nhóm III) dài 1,5 - 2 m.

Chiếc xe chở gỗ tại hiện trường vụ việc. Ảnh: M.N

Xe, gỗ tang vật đã được đưa về Hạt Kiểm lâm khu vực Sơn Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục xác minh, làm rõ.