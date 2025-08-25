2 giờ nghẹt thở giải cứu tài xế kẹt trong cabin xe tải dưới hố sâu 25/08/2025 08:50

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk giải cứu kịp thời tài xế kẹt trong cabin xe tải bị lật dưới hố sâu.

Ngày 25-8, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn, cứu hộ (PCCC- CNCH) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng của đơn vị này vừa giải cứu tài xế kẹt trong cabin xe tải bị lật dưới hố sâu.

Theo thông tin ban đầu, lúc 23 giờ 26 phút ngày 24-8, xe đầu kéo 63H-075.07 do tài xế Bùi Chí Linh (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) điều khiển, đang lùi từ một cửa hàng xăng dầu tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk ra quốc lộ 1.

Cảnh sát giải cứu tài xế bị kẹt trong cabin xe tải dưới hố sâu. Ảnh: C.S

Cùng lúc đó, xe tải 49F-004.36 do tài xế Võ Thanh Tân (34 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng bắc- nam va chạm mạnh với xe đầu kéo.

Cú va chạm mạnh làm xe tải 49F-004.36 bị hư hỏng nặng, lật nghiêng, rơi xuống hố sâu bên đường.

Vụ tai nạn làm tài xế Võ Thanh Tân cùng hai người khác ngồi trên xe tải bị thương. Người dân địa phương đã kịp thời đưa hai người bị thương đi cấp cứu. Riêng tài xế Tân bị mắc kẹt trong cabin xe đã biến dạng.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH khu vực 8 tỉnh Đắk Lắk điều động 13 cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, thực hiện cứu nạn, cứu hộ.

Chiếc xe tải bị lật xuống hố và có nguy cơ bị lật tiếp. Ảnh: CS

Thượng tá Đỗ Văn Thành, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường.

Tuy nhiên, do trời tối, xe tải bị lật nghiêng dưới hố sâu, có nguy cơ tiếp tục bị lật xuống vực thẳm; xung quanh có nhiều cây cối và vật cản, cabin xe bị biến dạng, hư hỏng nặng nên công tác cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, cảnh sát huy động thêm xe cẩu cứu hộ chuyên dụng đến phối hợp.

Sau hơn hai tiếng đồng hồ nỗ lực cứu nạn với việc triển khai nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng, đến khoảng 1 giờ 45 phút ngày 25-8, cảnh sát đã đưa được tài xế Tân ra khỏi cabin an toàn.

Nạn nhân sau đó đã được bàn giao cho lực lượng y tế, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên điều trị.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.