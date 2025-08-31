‘Nhận quà Quốc khánh, tôi thấy rõ sự quan tâm của Nhà nước đến người dân’ 31/08/2025 16:30

(PLO)- Người dân tại Đà Nẵng vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9, cảm động trước sự quan tâm của Nhà nước.

Chiều 31-8, trụ sở UBND phường An Hải (TP Đà Nẵng) nhộn nhịp xe ra vào dù đang trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Người dân rạng rỡ mang theo căn cước, cùng điện thoại đã cài VNeID định danh mức độ 2 để nhận phần quà ý nghĩa mừng Quốc khánh 2-9.

Anh Trần Văn Nhanh hào hứng với món quà Quốc khánh 2-9 trên tay. Ảnh: TẤN VIỆT

Anh Trần Văn Nhanh (31 tuổi) là một trong những người đến sớm nhất trong buổi chiều hôm nay. Đại diện cho gia đình gồm 9 nhân khẩu, anh Nhanh nhận 900.000 đồng quà Quốc khánh.

Clip Người dân Đà Nẵng nhận quà Quốc khánh 2-9.

Theo anh Nhanh, từ hôm qua, tổ trưởng dân phố nơi anh sinh sống đã gửi phiếu thống kê danh sách nhận quà đến từng hộ dân. Sau khi điền đầy đủ thông tin nhân khẩu, anh Nhanh mang căn cước của mình đến UBND phường An Hải nhận quà.

“Thủ tục nhanh gọn, 2 phút là nhận được tiền. Tôi quá ngạc nhiên vì tưởng sẽ mất nhiều thời gian nên mang theo cả nước uống, sẵn sàng ngồi chờ. Số tiền này tôi sẽ dùng cho sinh hoạt gia đình, nhất là mua quà cho các cháu chuẩn bị vào năm học mới”, anh Nhanh chia sẻ.

Bà Mang Thị Hoài Cúc (áo xám) điền vào danh sách hộ gia đình nhận quà Quốc khánh. Ảnh: TẤN VIỆT

Bà Mang Thị Hoài Cúc (56 tuổi), cũng đến phường An Hải nhận quà Quốc khánh cho gia đình 4 nhân khẩu. Bà Cúc đã tự xem các thông tin hướng dẫn trên báo chí, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cùng điện thoại có cài VNeID định danh mức 2 đến phường.

Tại đây, bà Cúc được các cán bộ cùng công an phường An Hải chỉ dẫn tận tình. Trình tự là sau khi xác nhận tờ khai nhân khẩu cùng số căn cước, số điện thoại, bà Cúc mở VNeID ra đưa cho cán bộ phường xem thông tin các thành viên trong gia đình trùng khớp với tờ khai và được nhận tiền ngay.

“Từ trước đến giờ vẫn thường có quà của TP gửi về khu dân cư, tổ dân phố để liên hoan. Nhưng đây là lần đầu tiên quà Quốc khánh được phát tận tay bằng tiền mặt cho người dân, từ già đến trẻ, kể cả trẻ sơ sinh vừa chào đời cũng có quà. Qua đó cho thấy rõ sự quan tâm của Nhà nước đến người dân, rất là phấn khởi. Tôi sẽ dùng tiền để mua vài món ăn ngon cho cả gia đình ăn uống mừng Quốc khánh”, bà Cúc cho hay.

Cán bộ công an phường An Hải hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin nhân khẩu hộ gia đình trên ứng dụng VNeID. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo các cán bộ phường An Hải, phường được phân bổ hơn 8,2 tỉ đồng để chi trả quà Quốc khánh cho hơn 82.000 người dân.

Việc chi trả bắt đầu từ sáng 31-8 đến hết ngày 1-9, chia thành nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn phường với danh sách các tổ dân phố và khung giờ cấp phát cụ thể. Những hộ dân chưa nhận được quà Quốc khánh trong 2 ngày này có thể đến UBND phường để nhận từ ngày 2-9 đến hết ngày 15-9.

Trong ngày 31-8, hàng loạt phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng cũng bắt đầu cấp phát quà Quốc khánh cho người dân. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh người dân nhận tiền được chia sẻ, thể hiện niềm vui của người dân hòa cùng niềm vui chung của đất nước.