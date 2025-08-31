Cán bộ làm xuyên ngày nghỉ để chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh cho người dân 31/08/2025 12:12

(PLO)- Nhiều tỉnh, thành đã cử cán bộ làm xuyên ngày nghỉ để chi trả 100.000 đồng quà Quốc khánh cho người dân.

Hôm nay, nhiều xã, phường đã lập các điểm, cử cán bộ làm việc xuyên trưa, xuyên đêm để chi trả chi trả kịp thời 100.000 đồng quà Quốc khánh đến cho người dân.

Lâm Đồng: Bổ sung hơn 375 tỉ đồng, phát quà từ hôm nay

Ngày 30-8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định bổ sung có mục tiêu năm 2025 cho ngân sách xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.

Viên chức xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân.

Theo đó, bổ sung có mục tiêu số tiền hơn 375 tỉ đồng từ nguồn Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2025 để thực hiện tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 theo quy định với mức quà tặng 100.000 đồng/người dân.

“Căn cứ kinh phí được bổ sung, UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương thực hiện chi trả, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành”, quyết định nêu.

Đây là món quà Quốc khánh ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, góp phần lan tỏa không khí đoàn kết, hân hoan trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng phát công văn hỏa tốc giao Sở Tài chính, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 10 và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Ngay từ sáng sớm 31-8, UBND xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng đã huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức tập trung chuẩn bị triển khai tặng quà Quốc khánh cho người dân.

Toàn tỉnh Lâm Đồng có 124 xã, phường, đặc khu, trong đó năm địa phương có mức cấp phát lớn nhất gồm: Phường Xuân Hương Đà Lạt được cấp hơn 8,7 tỉ đồng; xã Phan Rí Cửa hơn 8,6 tỉ đồng; phường Phan Thiết hơn 8,4 tỉ đồng; xã Đức Trọng 8,1 tỉ đồng và xã Liên Hương hơn 7 tỉ đồng.

Tại Lâm Đồng, rất nhiều xã làm việc cả ngày nghỉ để kịp thời cấp phát quà cho người dân trong đó có xã Hòa Thắng với số dân hơn 11.400 người, kinh phí được cấp hơn 1,1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng cho biết dù là ngày chủ nhật, Đảng ủy, UBND xã đã quyết định huy động toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức chia làm sáu tổ tặng quà tại các nhà văn hóa thôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và tận tâm phục vụ của đội ngũ cán bộ địa phương. Thời gian tặng quà bắt đầu từ 14h30 ngày 31-8 đến hết ngày 1-9.

Đoàn viên thanh niên xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ người lớn tuổi làm thủ tục hành chính.

Tương tự là xã Hàm Kiệm, theo ông Nguyễn Minh Thi, chủ tịch UBND xã, ngay từ sáng sớm hôm nay toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của xã đã được huy động và bắt đầu từ 14h30 chiều nay sẽ triển khai phát quà cho người dân.

“Toàn xã có hơn 29.000 người dân với kinh phí được cấp phát là hơn 2,9 tỉ đồng. Do đó việc cấp phát kịp thời, đầy đủ quà 2-9 cho người dân phải đặt hàng đầu và mọi cán bộ, công chức, viên chức phải xác định làm cả ngày chủ nhật, ngày nghỉ, kể cả làm xuyên đêm”, Chủ tịch UBND xã Hàm Kiệm cho biết.

Trong niềm hân hoan của ngày Quốc khánh, những phần quà giản dị nhưng chứa chan tình cảm này như nhắc rằng niềm vui chung của đất nước luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé, nhưng đầy yêu thương.

Khánh Hòa: Làm cả ngày nghỉ, xuyên đêm

Ngày 31-8, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước khu vực 14 cho biết, tính đến 16 giờ ngày 30-8, đơn vị này đã chi cho 17 xã, phường tỉnh Khánh Hòa với tổng số tiền 50,47 tỉ đồng. Đây là số tiền của Chính phủ cho người dân dịp 2-9.

Trả lời PLO, lãnh đạo các đơn vị, như Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng,… trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cho biết dù ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh 2-9 nhưng vẫn bố trí nhân lực để tiến hành chi trả tiền, thanh toán thông suốt, kịp thời việc tặng quà cho nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Điểm trường THCS Trần Nhật Duật, phường Nha Trang là một trong năm điểm cấp phát quà cho người dân. Ảnh: H. THƯ

Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Khu vực 14 cho biết, dịp nghỉ lễ, đơn vị đã bố trí nhân lực, kể cả lãnh đạo trực xuyên suốt từ ngày 30-8 đến hết 2-9. “Đến chiều 30-8, tổng số tiền chi cho 17 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa là hơn 50 tỉ đồng. Chúng tôi phấn đấu hoàn thành công việc này trong ngày 1-9, kịp cho nhân dân ăn lễ Quốc khánh”- vị lãnh đạo nói.

Theo bà Bà Huỳnh Thị Minh Thư, Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường Nha Trang, từ 11 giờ 30 ngày 31-8, phường bắt đầu tiến hành chi trả quà nhân Quốc khánh.

“Phường bố trí năm điểm để chi trả cho người dân. Phường cũng bố trí đủ cán bộ, nhân viên làm xuyên buổi trưa và kết thúc lúc 20 giờ hàng ngày, để số tiền kịp đến tay người dân sớm nhất”- bà Thư nói.

Người dân phường Nha Trang có thể đến năm điểm chi trả ở địa chỉ, gồm trường Tiểu học Phước Tiến (cấp phát cho phường Tân Tiến cũ), trường THCS Thái Nguyên (cấp phát phường Lộc Thọ cũ), trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 2 (cấp phát phường Vĩnh Nguyên cũ), trường Tiểu học Xương Huân (số 7 Hàn Thuyên, cấp phát phường Vạn Thạnh cũ) và trường THCS Trần Nhật Duật (cấp phát phường Phước Hoà cũ).

“Mỗi hộ gia đình chỉ cần một đại diện đi nhận, trường hợp chủ hộ không đi nhận được cử thành viên khác đi thay phải có ủy quyền theo quy định. Chủ hộ đi nhận sẽ giảm tải số người, đồng thời việc chi trả cũng nhanh hơn”- bà Thư nói thêm và cho biết riêng công dân đang đăng ký tạm trú tại phường Nha Trang, đề nghị liên hệ về địa phương đang đăng ký thường trú để nhận quà.

Người dân khi đi nhận quà mang theo căn cước công dân của chủ hộ, nếu thay mặt, ngoài căn cước công dân của người đi nhận phải mang theo căn cước công dân của chủ hộ hoặc giấy tờ có thể chứng minh theo quy định pháp luật.

Nhiều địa phương sẽ làm việc xuyên trưa, xuyên đêm để chi trả quà cho nhân dân kịp ăn lễ. Ảnh: AB

Tương tự, từ 13 giờ ngày 31-9, UBND xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, cũng bắt đầu tiến hành chi trả tiền cho người dân.

Theo ông Nguyễn Thư Trung, Phó chủ tịch UBND xã Trung Khánh Vĩnh, khó khăn lớn nhất là số lượng người dân trên địa bàn chưa thạo việc cập nhật số an sinh xã hội trên phần mềm VneiD. Do đó, lượng người dân phải chi trả trực tiếp sẽ rất lớn.

“Xã đã bố trí sáu điểm ở sáu thôn để tiến hành chi tiền quà, đồng thời cử tối đa cán bộ để làm các thủ tục chi trả nhanh nhất, làm sao quà đến tận tay người dân nhanh nhất. Xã chủ trương làm xuyên đêm để chi trả quà đến tay người dân trước 2-9”- ông Trung chia sẻ.

Từ sáng 31-8, nhiều địa phương ở Khánh Hòa bắt đầu chi trả tiền quà Quốc khánh cho người dân. Ảnh: H. THƯ

Theo Sở Tài chính Khánh Hòa, sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, đơn vị đã có báo cáo trình UBND tỉnh về việc bổ sung kinh phí tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trên cơ sở thống kê về dân số, Sở Tài chính đã có văn bản trình UBND tỉnh Khánh Hòa xin bổ sung gần 227,1 tỉ đồng, cho 65 xã, phường, đặc khu từ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2025, để thực hiện tặng quà cho nhân dân dịp này.