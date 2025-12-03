TP.HCM tiếp tục nhận hơn 20 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ 03/12/2025 20:02

(PLO)- TP.HCM đã tiếp nhận hơn 20 tỉ đồng từ 24 đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ.

Chiều 3-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM tổ chức buổi tiếp nhận hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại chương trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận hơn 20 tỉ đồng từ 24 đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời gian qua, đồng bào các địa phương khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ đã phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão, lũ.

Học sinh đập heo gửi hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP đã tổ chức kêu gọi, tiếp nhận các đóng góp và nhanh chóng thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời đến các tỉnh, thành phố bị thiệt hại.

Tính đến ngày 2-12, Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận 45.930 lượt ủng hộ với số tiền hơn 343,8 tỉ đồng; 29.000 túi thuốc gia đình, hơn 4.799 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng giá trị hơn 470 tỉ đồng.

Ban Vận động cứu trợ TP.HCM đã kịp thời phân phối hỗ trợ các tỉnh khắc phục thiệt hại số tiền hơn 211 tỉ đồng và toàn bộ nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận bảng ủng hộ từ các cá nhân, đơn vị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Từ ngày 18-9 đến ngày 25-11, TP.HCM đã tổ chức 6 đoàn lãnh đạo thành phố thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ngãi, TP Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Ngày 21-11, TP.HCM đã huy động tổng lực cứu trợ, khẩn trương tổ chức vận chuyển quần áo, nhu yếu phẩm và các lực lượng chuyên môn nhằm kịp thời hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa khắc phục hậu quả nặng nề do mưa lũ.

Theo đó, TP.HCM đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 50 tỉ đồng; đồng thời tập trung cứu trợ trước mắt vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng điểm và ổn định đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại.