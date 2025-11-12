TP.HCM tiếp nhận thêm 4 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ 12/11/2025 20:46

(PLO)- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM vừa tiếp nhận hơn 4 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP.HCM gửi đến đồng bào vùng bão lũ.

Chiều 12-11, hướng về đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão lũ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn TP.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Phan Hồng Ân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc trước tấm lòng của các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ và người lao động đã chung tay ủng hộ, hướng về đồng bào vùng bị thiên tai.

Ông khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần quý báu, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn TP.HCM. Những món quà ý nghĩa này sẽ góp phần giúp người dân các địa phương có thêm nguồn lực để sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tiếp nhận bảng ủng hộ từ các đơn vị hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại buổi tiếp nhận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban Vận động Cứu trợ TP.HCM đã tiếp nhận tổng kinh phí ủng hộ tiền và hàng hóa là hơn 4 tỉ đồng, trong đó hàng hóa trị giá hơn 1,4 tỉ đồng của 17 đơn vị và doanh nghiệp.

Tính đến hết ngày 11-11, Ban Vận động Cứu trợ TP đã tiếp nhận 15.196 lượt ủng hộ với số tiền gần 225 tỉ đồng và 19.000 túi thuốc gia đình, 70 tấn gạo, 90 tấn hàng hóa nhu yếu phẩm (gồm mì gói, sữa các loại, chăn, mền, quần áo, nước suối, tập, sách, đồ dùng học tập...) với tổng giá trị hơn 7 tỉ đồng.

Trước đó, trong các ngày 11 và 12-11, đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM làm trưởng đoàn, đã đến thăm và trao hỗ trợ tại TP Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 18-9 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam- Ban Vận động cứu trợ TP đã tổ chức 5 đoàn lãnh đạo TP thăm hỏi, động viên và tặng quà cho đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.