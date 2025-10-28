70 tấn hàng hóa rời ga Sóng Thần, mang yêu thương từ TP.HCM hỗ trợ vùng bão lũ 28/10/2025 18:55

(PLO)- Từ ga Sóng Thần, 70 tấn hàng hóa mang theo tấm lòng sẻ chia của TP.HCM đã lên đường ra các tỉnh miền Trung, miền Bắc để hỗ trợ đồng bào khu vực bị ảnh hưởng của bão lũ.

Ngày 28-10, tại ga Sóng Thần, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức chuyến hàng cứu trợ đợt thứ 4 gửi đến đồng bào vùng bão lũ ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Đây là một trong những hoạt động nối dài tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” của người dân TP.HCM - nơi luôn đi đầu trong các phong trào sẻ chia, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên bốc xếp hàng lên tàu. Ảnh: B.PHƯƠNG

Trong đợt cứu trợ lần này, TP.HCM gửi ra 70 tấn hàng hóa gồm thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt, thiết bị y tế và thuốc men. Toàn bộ hàng hóa được đóng gói cẩn thận, chất đầy trên các toa tàu, chuẩn bị lên đường ra các tỉnh.

Từ sớm cán bộ, nhân viên và tình nguyện viên đã có mặt tại ga Sóng Thần bốc xếp hàng lên tàu, với mong muốn những món quà nghĩa tình này sớm đến tay người dân vùng lũ.

Các mặt hàng được chuẩn bị chu đáo, từ gạo, mì gói, nước uống, sữa, chăn màn, thuốc men, khẩu trang, đến các dụng cụ y tế thiết yếu. Toàn bộ được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của hàng trăm cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Không khí tất bật tại ga Sóng Thần. Ảnh: B.PHƯƠNG

Các nhắn gửi yêu thương của TP.HCM đến bà con ở vùng bão, lũ. Ảnh: B.PHƯƠNG

Trong tổng số 70 tấn hàng, 30 tấn sẽ được chuyển đến tỉnh Nghệ An; phần còn lại được gửi tới Tuyên Quang và Thái Nguyên. Đây là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của bão lũ.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, kể từ khi phát động đợt vận động hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 151 tỉ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, cá nhân và kiều bào ở nước ngoài.

Số tiền và hàng hóa quyên góp được phân bổ kịp thời đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề, nhằm giúp người dân có thêm điều kiện khắc phục thiệt hại, tái thiết cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để đồng hành cùng người dân vùng thiên tai, không chỉ trong giai đoạn khẩn cấp mà cả quá trình phục hồi lâu dài.