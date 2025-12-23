Người mẹ 85 tuổi và cuộc gặp nghẹn ngào với con ở trại giam 23/12/2025 17:28

(PLO)- Ở tuổi 85, người mẹ run run bước lên hội trường Trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Phú Thọ) để được chạm vào người con đang thụ án sau hàng chục năm.

Sau nhiều năm, tại hội trường Trại giam Vĩnh Quang (tỉnh Phú Thọ), người mẹ già run run nắm chặt tay con trai là phạm nhân đang thụ án. Bên cạnh bà là người vợ và con gái phạm nhân.

Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng nghẹn ngào ấy khiến cả hội trường lặng đi. Không ít phạm nhân cúi đầu lau nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc đoàn tụ hiếm hoi.

Người mẹ và con trai không kìm được nước mắt. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Cuộc gặp xúc động đó diễn ra trong khuôn khổ Chương trình Thắp sáng ước mơ hoàn lương năm 2025, tổ chức sáng 23-12 tại Trại giam Vĩnh Quang.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10, Bộ Công an), Ban Thanh niên Công an nhân dân, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ và Trại giam Vĩnh Quang tổ chức.

Trước đó, cả hội trường cũng lặng đi khi xem phóng sự Ước mơ ngày trở về, phản ánh hành trình cải tạo của phạm nhân TTT, người đã chấp hành án gần 20 năm.

Chứng kiến cuộc gặp đầy cảm động, nhiều phạm nhân cũng không kìm được nước mắt.

﻿Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Phóng sự tái hiện một gia đình chịu quá nhiều mất mát: người mẹ già sống lặng lẽ chờ con, cô con gái lớn qua đời khi mới 17 tuổi, người vợ sau khi chấp hành án trở về quê với hai bàn tay trắng.

Những hình ảnh ấy nhắc nhở giá trị của tự do, của mái ấm và trách nhiệm gia đình mà nhiều người chỉ thực sự thấm thía khi đã đánh mất.

Ban tổ chức đã trao phần quà trị giá 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh vượt qua khó khăn, đồng thời động viên anh tiếp tục nỗ lực cải tạo, nuôi dưỡng hy vọng trở về làm lại cuộc đời.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, khẳng định Đảng và Nhà nước luôn nhất quán chủ trương giáo dục, cảm hóa và tạo điều kiện để những người từng lầm lỡ có cơ hội sửa sai, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích.

Tinh thần ấy thể hiện rõ trong các chính sách kết hợp giữa tính nghiêm minh của pháp luật và tính nhân văn trong giáo dục, cảm hóa con người, qua đó không chỉ giúp người hoàn lương làm lại cuộc đời mà còn góp phần phòng ngừa tái phạm, giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Với vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam, anh Nguyễn Kim Quy cho biết các cấp bộ Hội luôn xác định việc đồng hành cùng thanh niên là phạm nhân, thanh niên mới chấp hành xong án phạt là nhiệm vụ cần thiết và có ý nghĩa.

Anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Theo anh Quy, phía sau mỗi phạm nhân là một câu chuyện sai lầm phải đánh đổi bằng thời gian và sự day dứt. Tuy nhiên, thất bại chỉ thực sự xảy ra khi con người từ bỏ niềm tin và ý chí.

Anh động viên các phạm nhân hãy biến khó khăn, thử thách hôm nay thành động lực để hoàn thiện bản thân, không từ bỏ ước mơ và hy vọng, bởi chính họ là người quyết định tương lai của mình.

Ở góc độ quản lý, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng- C10 (Bộ Công an), cho biết giáo dục, cải tạo phạm nhân là nhiệm vụ quan trọng nhưng nhiều khó khăn, đòi hỏi sự chung tay của lực lượng công an với chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức trao 30 suất quà cho phạm nhân cải tạo tiến bộ, hỗ trợ một trẻ nhỏ dưới ba tuổi theo mẹ vào trại, khánh thành tủ sách thanh niên với hơn 300 đầu sách và tặng hai bộ máy tính phục vụ công tác số hóa hồ sơ của trại giam.

Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn nghệ, gặp gỡ nghệ sĩ đã mang đến không khí ấm áp, giúp phạm nhân phần nào vơi đi mặc cảm, thêm niềm tin vào con đường hoàn lương phía trước.