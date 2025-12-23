Chim quý hiếm có sải cánh hơn 1m bất ngờ sà xuống xe máy người dân ở TP.HCM 23/12/2025 17:20

(PLO)- Thấy con chim lạ sà xuống trước đầu xe máy, dù xua đuổi vẫn không bay, một người dân ở TP.HCM mang về chăm sóc. Khi biết đây là chim hồng hoàng quý hiếm, ông đã tự nguyện bàn giao cho kiểm lâm.

Ngày 23-12, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một cá thể chim hồng hoàng do ông Phùng Anh Tú (ngụ xã Xuân Thới Sơn) tự nguyện giao để đưa về nuôi dưỡng, chăm sóc.

Ông Phùng Anh Tú tự nguyện giao con chim hồng hoàng cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Qua kiểm tra, kiểm lâm xác định đây là chim hồng hoàng trống, nặng khoảng 2,7 kg, tên khoa học Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo ông Tú, tối 22-12, khi chạy xe máy lên vỉa hè đường Trương Thị Như (xã Xuân Thới Sơn) để tìm cỏ trị bệnh cho gà, ông bất ngờ thấy một con chim có sải cánh hơn 1 m sà xuống ngay trước đầu xe. Dù đã dừng xe và xua đuổi, con chim vẫn không bay đi, chỉ lắc đầu qua lại.

Nghĩ chim bị thương, ông Tú mang về nhà chăm sóc. Khi con ông tìm hiểu thông tin trên mạng, gia đình mới biết đây là chim hồng hoàng, loài động vật hoang dã quý hiếm, nên đã nhanh chóng liên hệ bàn giao cho cơ quan chức năng.

“Tôi không rõ con chim từ đâu bay đến. Mong kiểm lâm chăm sóc và sớm thả nó về môi trường tự nhiên”- ông Tú chia sẻ.

Ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) tự nguyện giao chim diều đầu nâu cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cùng ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận thêm một cá thể chim nặng khoảng 1,6 kg do ông Trần Bảo Long (ngụ phường Bình Thạnh) tự nguyện giao nộp.

Kiểm lâm bước đầu xác định đây là chim diều đầu nâu (chim mái), tên khoa học Nisaetus cirrhatus, thuộc nhóm IIB theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT. Ông Long cho biết đã nuôi con chim khoảng 7 năm, thường gọi là “đại bàng ưng”, nay giao lại cho kiểm lâm với mong muốn chim được chăm sóc tốt hơn và thả về rừng theo quy định.