Người dân giao nộp chim hồng hoàng quý hiếm cho kiểm lâm 10/12/2025 10:02

(PLO)- Con chim hồng hoàng quý hiếm bay vào ruộng của người dân tại xã Nhựt Tảo đã được chính quyền tiếp nhận, bàn giao để chăm sóc và cứu hộ theo quy định.

Ngày 10-12, thông tin từ UBND xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) cho biết Công an xã đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) bàn giao một con chim hồng hoàng quý hiếm để chăm sóc, cứu hộ.

Con chim được người dân phát hiện khi bay vào ruộng lát sau nhà. Ảnh: TTNT

Trước đó, ngày 9-12, gia đình ông Nguyễn Văn Cu (ngụ ấp 1+3, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) phát hiện con chim lạ kích thước lớn bay lạc vào ruộng lát sau nhà, gần cổng chính Khu Di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo.

Nhận thấy chim có kích thước lớn, dáng vẻ đặc biệt và nghi thuộc nhóm động vật quý hiếm, ông Cu đã chủ động trình báo chính quyền địa phương để xử lý.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng kiểm lâm xác định đây là chim hồng hoàng (Buceros bicornis), loài đặc trưng với chiếc mỏ sừng lớn, thường phân bố tại một số khu rừng đặc hữu. Qua kiểm tra ban đầu, chim còn khỏe mạnh, nặng khoảng 2,5 kg, không có dấu hiệu bị thương hay bị tác động từ con người.

Lực lượng Công an xã Nhựt Tảo đã bàn giao chim hồng hoàng cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: NT

Đây là loài chim thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành kèm Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24-6-2025.

Cùng ngày, cán bộ kiểm lâm và Công an xã Nhựt Tảo đã lập biên bản, hoàn tất thủ tục bàn giao chim hồng hoàng về đơn vị chuyên trách. Chim sẽ được chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.