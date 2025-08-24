Người dân ở Tây Ninh giao nộp con tê tê gần 4kg cho công an 24/08/2025 08:25

(PLO)- Bắt được con tê tê trên đường, một người dân ở Tây Ninh đã mang giao nộp cho cơ quan chức năng, góp phần bảo vệ loài động vật quý hiếm.

Ngày 24-8, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Hưng Thuận đã tiếp nhận từ anh Nguyễn Khánh Hải (47 tuổi, ngụ ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận) về việc phát hiện một cá thể tê tê trên đường.

Trước đó, vào Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 22-8, anh Hải khi đi ngang đoạn đường 787 qua địa phận ấp Cầu Xe, xã Hưng Thuận nhìn thấy con tê tê này nên bắt và báo cho công an xã.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng có mặt, phối hợp cùng Đội kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để tiếp nhận.

Anh Hải bàn giao con tê tê cho lực lượng chức năng. Ảnh: CATN

Qua kiểm tra, cá thể tê tê nặng 3,9 kg, khỏe mạnh. Toàn bộ thủ tục bàn giao được thực hiện theo quy định. Một cán bộ Công an xã Hưng Thuận cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao hành động tự giác của anh Hải. Đây là việc làm cần được lan tỏa trong cộng đồng”.

Tê tê là loài động vật quý hiếm, nằm trong danh sách nguy cấp, được pháp luật Việt Nam và quốc tế bảo vệ nghiêm ngặt. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán hay vận chuyển trái phép tê tê đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

Việc một người dân tự nguyện giao nộp con tê tê cho cơ quan chức năng không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm với môi trường, mà còn góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn thiên nhiên.

Hiện cá thể tê tê đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiếp nhận và chăm sóc theo đúng quy trình.