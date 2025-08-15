Con tê tê chạy vào nhà, người dân bắt rồi mang nộp cho công an 15/08/2025 21:09

(PLO)- Người phụ nữ phát hiện con tê tê, loài động vật quý hiếm chạy vào nhà nên bắt nhốt lại rồi vội mang giao nộp cho công an xã.

Ngày 15-8, thông tin từ Công an xã Đak Nhau (tỉnh Đồng Nai), đơn vị đã phối hợp cùng UBND xã và người dân đã bàn giao con tê tê cho Trung tâm tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập để thả về môi trường tự nhiên.

Chị Triệu Thị Hiên (trú thôn 3, xã Đak Nhau) cho biết, đêm 13-8, sau trận mưa lớn chị đang ở trong nhà thì phát hiện một con Tê tê chạy vào nhà, thấy vậy chị và người nhà bắt nhốt lại rồi vội mang giao nộp cho Công an xã.

Chị Hiên khi bắt được Tê Tê vội mang đến trụ sở công an giao nộp. Ảnh: CA.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã đã liên hệ thông báo với Hạt Kiểm lâm khu vực 7, tỉnh Đồng Nai. Tê tê là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc Nhóm IB, được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Tại trụ sở Công an xã Đak Nhau, lãnh đạo UBND xã Đak Nhau cùng chị Hiên và cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực 7 (tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao con Tê Tê trên cho Trung tâm tuyên truyền du lịch và cứu hộ bảo tồn, Vườn quốc gia Bù Gia Mập để chăm sóc trước khi thả về rừng.