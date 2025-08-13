Nam thanh niên bẫy động vật quý hiếm trong rừng Cát Tiên mang đi bán thì bị bắt 13/08/2025 11:47

(PLO)- Theo thanh niên này, số động vật quý hiếm do đặt bẫy bắt trong rừng Cát Tiên sau đó mang đi bán.

Ngày 13-8, công an xã Trị An (Đồng Nai) cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện một vụ săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Theo cơ quan công an, trước đó vào tối 11-8, công an xã Trị An tuần tra kiểm soát địa bàn phát hiện THL (27 tuổi, ngụ tại xã Phú Lý) đi xe máy đứng bên đường có biểu hiện nghi vấn khi treo một bọc nilon màu đen bên hông xe.

Nam thanh niên cùng thịt động vật quý hiếm mang đi bán. Ảnh: CA

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong bọc nilon là một cá thể cầy vòi hương còn sống nặng 600g, trong cốp xe máy có hai cá thể nhím đã chết, không có đầu và nội tạng, với trọng lượng lần lượt là 4 và 4,2kg.

Theo thanh niên này, số động vật trên do đặt bẫy bắt trong rừng Cát Tiên sau đó liên hệ bán cho một người khác không rõ lai lịch và hẹn gặp tại xã Trị An để giao dịch. Trong lúc đứng đợi người mua đến bị lực lượng Công an xã Trị An tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Công an xã Trị An đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Hạt kiểm lâm khu vực 5 thuộc Chi Cục kiểm lâm Đồng Nai để xử lý theo quy định của pháp luật.