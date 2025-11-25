Kiểm lâm TP.HCM tạm giữ 1.000 con chim rừng bán trên đường Thuận Kiều 25/11/2025 18:53

(PLO)- Lực lượng kiểm lâm TP.HCM phối hợp kiểm tra, phát hiện khoảng 1.000 con chim rừng được bày bán không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc trên đường Thuận Kiều.

Ngày 25-11, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) phối hợp với Công an phường Chợ Lớn kiểm tra khu vực bày bán chim tại lề đường Thuận Kiều (khu vực quận 5 cũ).

Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.000 con chim các loại như: cu, ri, áo già, sẻ, chào mào, chim sâu… bày bán trên lề đường Thuận Kiều. Ảnh: HT

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 1.000 con chim các loại như cu, ri, áo già, sẻ, chào mào, chim sâu… Số chim này được bày bán mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo cơ quan chức năng, các loài chim trên là động vật rừng thông thường, được quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Số chim được tạm giữ, xử lý theo quy định. Ảnh: HT

Trường hợp nuôi, mua bán, vận chuyển động vật rừng thông thường không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sẽ bị xử lý theo Nghị định 35/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 07/2022).

Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 đã làm việc với các chủ sở hữu số chim nói trên. Đồng thời, đơn vị đã tạm giữ toàn bộ tang vật, đưa về cơ sở 2 (xã An Nhơn Tây, TP.HCM) để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định.