Tạm giữ 500 con chim cu ngói không rõ nguồn gốc tại TP.HCM 20/10/2025 15:59

(PLO)- Lực lượng kiểm lâm TP.HCM vừa phát hiện và tạm giữ khoảng 500 con chim cu ngói không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Rạng sáng 20-10, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) kiểm tra một địa chỉ ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (khu vực quận Tân Bình cũ) thì phát hiện tám sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ khoảng 500 con chim cu ngói. Ảnh: HT

Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản tạm giữ toàn bộ số chim để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và sẽ thả về tự nhiên theo quy định.

Tất cả số chim được lực lượng chức năng tạm giữ, chăm sóc và sẽ thả về tự nhiên theo quy định. Ảnh: HT

Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, chim cu ngói thuộc nhóm động vật rừng thông thường. Việc nuôi, mua bán, vận chuyển động vật rừng, bao gồm cả loài nguy cấp, quý, hiếm và loài thông thường, đều phải có giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc, kèm bảng kê lâm sản và xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.