Tạm giữ 500 con chim cu ngói không rõ nguồn gốc tại TP.HCM

Rạng sáng 20-10, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM) kiểm tra một địa chỉ ở phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (khu vực quận Tân Bình cũ) thì phát hiện tám sọt nhựa chứa khoảng 500 con chim cu ngói còn sống, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Lực lượng kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản tạm giữ toàn bộ số chim để đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng và sẽ thả về tự nhiên theo quy định.
Theo Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, chim cu ngói thuộc nhóm động vật rừng thông thường. Việc nuôi, mua bán, vận chuyển động vật rừng, bao gồm cả loài nguy cấp, quý, hiếm và loài thông thường, đều phải có giấy tờ hợp pháp về nguồn gốc, kèm bảng kê lâm sản và xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại.
Chim cu ngói (tên khoa học Streptopelia tranquebarica) thuộc họ bồ câu, là loài chim rừng thông thường, phân bố rộng ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
Loài này có kích thước trung bình 25-30 cm, lông màu nâu đỏ pha xám, thường sống thành đôi hoặc đàn nhỏ ở vùng đồng ruộng, đất trống, ven làng. Chim cu ngói ăn chủ yếu các loại hạt và góp phần phát tán hạt giống trong tự nhiên.
Theo Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), chim cu ngói được xếp ở mức “ít quan tâm”, tức chưa bị đe dọa tuyệt chủng.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, loài này vẫn thuộc nhóm động vật rừng thông thường, do đó việc nuôi, mua bán, vận chuyển đều phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và xác nhận của cơ quan kiểm lâm.
Vào mùa di cư từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, nhiều nơi từng xảy ra tình trạng săn bắt, bẫy bắt chim cu ngói với số lượng lớn, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái.