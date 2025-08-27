4 con chim cổ rắn quý hiếm xuất hiện, bắt cá ở hồ Bán Nguyệt 27/08/2025 17:08

Ngày 27-8, ghi nhận tại hồ Bán Nguyệt (khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 cũ), nhiều người mang theo máy ảnh đứng dọc bờ hồ để chụp lại khoảnh khắc chim cổ rắn kiếm ăn. Loài chim này thường đậu trên cây tắm nắng, thỉnh thoảng bay lượn rồi lao xuống hồ bắt cá.

Một trong bốn con chim cổ rắn xuất hiện ở khu vực hồ bán Nguyệt, quận 7 cũ. Ảnh: HT

Anh Trần Nguyễn Minh Quân (ngụ phường Tân Mỹ, TP.HCM) cho biết ba tháng trước anh thấy có hai con chim cổ rắn ở khu vực này, nay đã tăng lên khoảng bốn con.

Theo anh, có thể môi trường nơi đây phù hợp, có nhiều thức ăn nên chim cổ rắn tìm về. Anh Quý mong rằng loài quý hiếm này được bảo vệ, tránh bị săn bắt hoặc làm hại.

Chim cổ rắn bắt cá trên hồ. Ảnh: HT

Theo ông Nguyễn Công Bằng, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Củ Chi (Chi cục Kiểm lâm TP.HCM), chim cổ rắn có tên khoa học Anhinga melanogaster, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ông Bằng cảnh báo việc săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép chim cổ rắn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 244 Bộ luật hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). “Người dân tuyệt đối không nên săn bắt, mua bán, nuôi nhốt chim cổ rắn và các loài động vật hoang dã khác vì đây là hành vi vi phạm pháp luật” – ông Bằng khuyến cáo.