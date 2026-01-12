Xác cá voi trôi dạt vào bờ kè biển Quảng Trị 12/01/2026 11:13

(PLO)- Chính quyền địa phương và người dân đang thực hiện nghi thức chôn cất xác cá voi theo phong tục.

Ngày 12-1, UBND xã Hòa Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đang phối hợp cùng người dân để thực hiện chôn cất xác cá voi sau khi phát hiện.

Theo đó, sáng cùng ngày, người dân bất ngờ phát hiện một xác cá voi trôi dạt vào bờ biển, bị sóng đánh nằm sát bờ kè bê tông. Cá thể cá voi này có chiều dài hơn 1 m và nặng khoảng 40 kg.

Xác cá voi trôi dạt vào bờ biển với dấu hiệu đang phân huỷ.

Xác cá voi có dấu hiệu bị phân huỷ nên người dân trình báo cơ quan chức năng để có phương án xử lý.

Tiếp nhận thông tin, UBND xã Hoà Trạch phối hợp với người dân thực hiện chôn cất xác cá voi theo nghi thức của địa phương, đảm bảo vệ sinh môi trường và tín ngưỡng dân gian.