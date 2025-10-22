Video Tin Tức

Gõ cửa từng nhà, giúp người dân ứng phó bão số 12

(PLO)- Lực lượng chức năng đến gõ cửa từng nhà, giúp người dân kê cao đồ đạc trước giờ bão số 12 đổ bộ.

Sáng 22-10, do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Thần Gió, bão Fengshen), TP Đà Nẵngmưa nhẹ. Tuy nhiên, do bão được dự báo sẽ gây mưa lớn diện rộng, các lực lượng bộ đội, dân quân đã tổ chức giúp người dân kê cao đồ đạc, bảo vệ tài sản.

THANH NHẬT
