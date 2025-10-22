Công an TP Đà Nẵng đang xác minh văn bản giả mạo liên quan ứng phó bão số 12 22/10/2025 12:43

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng bác thông tin cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ làm việc và dừng hoạt động các chợ trên địa bàn để ứng phó bão số 12.

Sáng 22-10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một văn bản giả mạo UBND TP Đà Nẵng về việc ứng phó với bão số 12 và mưa lớn.

Văn bản giả mạo này có nội dung cán bộ, công chức, viên chức nghỉ làm việc, dừng hoạt động các chợ để ứng phó với bão.

Văn bản giả mạo thông báo cán bộ, công chức, người lao động nghỉ làm việc và dừng hoạt động các chợ để ứng phó bão. Ảnh: CA

Công an TP Đà Nẵng khẳng định đây là văn bản giả, sai sự thật được tạo dựng và phát tán với mục đích gây nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố.

Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguồn gốc phát tán văn bản giả mạo, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán hoặc chia sẻ thông tin giả, tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác, không chia sẻ, bình luận hoặc phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Đồng thời, công an đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống để nắm bắt chính xác diễn biến, chỉ đạo về công tác ứng phó với bão.