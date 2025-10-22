Bão số 12: Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22-10 22/10/2025 10:59

(PLO)- Sở GD&ĐT Đà Nẵng thông báo, trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn địa bàn TP nghỉ học từ chiều 22-10 đến hết ngày 23-10.

Sáng 22-10, Sở GD&ĐT Đà Nẵng ra thông báo về việc học sinh nghỉ học do bão số 12.

Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn TP Đà Nẵng nghỉ học chiều thứ tư (22-10) và cả ngày thứ năm (23-10).

Học sinh toàn TP Đà Nẵng nghỉ học từ chiều 22-10. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Các sơ sở giáo dục có tổ chức bán trú quyết định thời gian (giờ cụ thể) và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đón con (có thể sau ăn trưa). Đồng thời phân công giáo viên, nhân viên quản lý, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa kịp đến đón.

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường công tác quản lý, chăm sóc học sinh; không để học sinh tự ý về nhà khi không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Các trường đại học tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học sinh.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND TP, Sở GD&ĐT và của địa phương về công tác phòng chống thiên tai.

Thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình của bão và mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để thông báo cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, người lao động tại đơn vị chủ động ứng phó một cách an toàn.

Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh (trước, trong và sau bão), kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT và lãnh đạo các địa phương để được hướng dẫn xử lý.

Thủ trưởng các đơn vị, trường học chủ động, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sau bão, khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường.

Trước đó vào tối 21-10, nhiều phường trung tâm TP Đà Nẵng cũng đã có thông báo cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS nghỉ học ngày 22-10.

Trong một diễn biến liên quan, trên mạng xã hội đang phát tán hình ảnh một văn bản (dự thảo) về việc cán bộ, công chức viên chức, người lao động, công nhân tại Đà Nẵng nghỉ làm việc từ 12 giờ ngày 22-10.

Văn bản còn có thông tin Đà Nẵng dừng hoạt động các chợ dân sinh kể từ 17 giờ ngày 22-10; yêu cầu người dân không ra khỏi nhà kể từ 22 giờ ngày 22-10…

Trao đổi với PLO, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng khẳng định đây chỉ là dự thảo được trình lên lãnh đạo UBND TP và bản thân ông chưa đồng ý.

“Hiện tôi chỉ mới đồng ý cho học sinh nghỉ học, các nội dung khác là không có. Cán bộ công chức vẫn đi làm bình thường”, ông Hưng khẳng định.