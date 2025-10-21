Sáng mai, thêm 1 hồ chứa tại Đà Nẵng xả nước điều tiết trước bão số 12 21/10/2025 19:22

(PLO)- Hồ chứa nước Phú Ninh tại Đà Nẵng dự kiến xả nước điều tiết từ 8 giờ ngày 22-10, trước khi bão số 12 đổ bộ.

Tối 21-10, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam ra thông báo về vận hành, điều tiết nước hồ Phú Ninh.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam, mực nước hồ Phú Ninh vào lúc 13 giờ ngày 21-10 là 28,06 m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, mực nước dự báo sông Tam Kỳ tại trạm Tam Kỳ vào lúc 7 giờ ngày 22-10 lớn nhất 0,99 m, mực nước lũ báo động I trên sông Tam Kỳ là 1,70 m.

Hồ Phú Ninh sẽ xả nước điều tiết trước bão số 12. Ảnh: TN

Hồ Phú Ninh sẽ điều tiết qua tràn xả sâu với lưu lượng 30- 700 m3/ giây. Thời gian bắt đầu vận hành điều tiết từ 8 giờ ngày 22-10.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng theo dõi, kịp thời thông tin đến nhân dân vùng hạ du được biết để chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, giảm thiểu các thiệt hại có thể xảy ra.

Trước đó, tối 20-10, Công ty Thủy điện Sông Tranh phát thông báo cho hay từ 22 giờ ngày 20-10, hồ thuỷ điện Sông Tranh 2 xả nước điều tiết qua tràn 10- 1.490 m3/giây tùy theo lưu lượng nước về hồ.

Chiều 21-10, Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ thông tin, từ chiều 22 đến chiều 23-10, tại các xã, phường của Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa các điểm dự báo Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc phổ biến 200 – 400 mm, có nơi trên 500 mm; Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình phổ biến 200 – 350 mm, có nơi trên 450 mm;

Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang phổ biến 150 – 300 mm, có nơi trên 400 mm; Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My phổ biến 200 – 400 mm, có nơi trên 500 mm; đặc khu Hoàng Sa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm.

Từ chiều tối 23-10, tại Đà Nẵng có mưa to, mưa rất to và còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng lốc xoáy, sét và gió giật mạnh; mưa lớn với cường suất trên 200 mm/3 giờ

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2 - 3.