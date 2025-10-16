Mưa lớn, hồ chứa ở Huế đồng loạt tăng lưu lượng xả nước 16/10/2025 12:47

(PLO)- Trước tình hình mưa lớn kéo dài, hồ chứa ở Huế được lệnh tăng lưu lượng xả nước điều tiết từ chiều 16-10.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế đã phát lệnh vận hành, điều chỉnh tăng lưu lượng qua tràn đối với hồ chứa trên địa bàn.

Cụ thể, đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền, lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin sẽ được điều chỉnh tăng dần, tránh đột biến, ở mức 600 - 1.000 m³/s. Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng là từ 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc, TP Huế bị ngập cục bộ do mưa lớn.

Tương tự, tại hồ chứa thủy điện Bình Điền, lưu lượng điều tiết được điều chỉnh tăng dần trong khoảng 500 - 900 m³/s, bắt đầu từ 13 giờ.

Tại hồ chứa thủy lợi Tả Trạch tiến hành điều tiết qua 1 cống xả sâu và qua tuabin nhà máy thủy điện với tổng lưu lượng khoảng từ 170-270m3/s. Thời gian tăng dần lưu lượng vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Mưa lớn, hồ chứa ở Huế đồng loạt tăng lưu lượng xả nước.

Việc điều tiết các hồ chứa diễn ra trong bối cảnh từ sáng 16-10, trên địa bàn TP Huế đã có mưa lớn trên diện rộng. Dự báo mưa lớn vẫn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.

Vào sáng cùng ngày, tại Văn phòng trực ban về phòng chống thiên tai, Chi cục Thủy lợi và BĐKH, ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã họp với các cơ quan liên quan về chỉ đạo ứng phó mưa lớn.

Ông Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế đã họp với các cơ quan liên quan về chỉ đạo ứng phó mưa lớn.

Theo dự báo, từ nay đến sáng 17-10, TP Huế tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 100 mm. Mưa tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.