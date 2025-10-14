Thực hư tin đồn bão số 12 sắp đổ bộ Quảng Trị - Huế 14/10/2025 13:38

(PLO)- Một số trang mạng đăng tải thông tin dự báo bão số 12 sắp đi vào đất liền Huế và Quảng Trị là không chính thống.

Sáng 14-10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết việc một số trang mạng đăng tải thông tin không chính thống, dự báo bão số 12 sắp đi vào đất liền Huế và Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ cơ quan khí tượng thủy văn nào, kể cả Philippines, đưa ra thông tin về cơn bão số 12 này.

Đây là các dự báo không có cơ sở, vì vậy người dân được khuyến cáo không chia sẻ để tránh vi phạm các quy định về truyền tin cảnh báo thiên tai.

TP Huế khẩn trương triển khai làm bờ kè tạm chắn sóng, chống xói lở bờ biển phường Thuận An. Ảnh: N.DO

Đài Khí tượng thủy văn TP Huế cho biết từ ngày 19 đến 22-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp, địa phương sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ sẽ giảm, trời chuyển se lạnh.

Tổng lượng mưa cả đợt (từ 13 đến 22-10) được dự báo phổ biến từ 150-250 mm, một số nơi có thể trên 300 mm.

Trước đó, từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã ghi nhận 11 cơn bão.