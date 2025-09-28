Bão số 10: Lốc xoáy làm 75 nhà tốc mái, người dân ở Huế được yêu cầu không ra đường 28/09/2025 08:30

(PLO)- Lốc xoáy làm 75 căn nhà tốc mái, người dân ở Huế được yêu cầu không ra đường từ 10 giờ trưa nay.

Sáng 28-9, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền (TP Huế), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trận lốc xoáy gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo ông Cầu, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 27-9 đã làm khoảng 75 nhà dân tại 3 thôn bị tốc mái. Cụ thể, thôn An Xuân Đông có khoảng 40 nhà, thôn An Xuân Tây khoảng 20 nhà và thôn An Xuân Bắc khoảng 15 nhà.

Ngoài ra, một số công trình tại thôn An Xuân Tây như mái che khu vực trường học cũng bị sập, một số trụ điện bị gãy đổ.

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và lên phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trong diễn biến khác, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cũng vừa phát đi thông báo khẩn về việc ứng phó bão số 10.

Dự báo, trong ngày 28-9, khu vực ven biển thành phố có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Các khu vực sâu trong đất liền có gió cấp 5, giật cấp 6-7, đi kèm mưa to đến rất to.

Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn người dân và tài sản tại các xã, phường ven biển như Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, Vinh Lộc, Phú Vinh, Thuận An, Phong Quảng, Phong Phú.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 10 giờ đến 14 giờ ngày 28-9, cho đến khi có thông báo mới. Yêu cầu này không áp dụng cho các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.