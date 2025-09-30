Nỗi đau ở lại sau bão số 10: Người thân khắc khoải ngóng chờ tin thuyền viên mất tích 30/09/2025 20:30

(PLO)- Nhiều người thân của những nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu do bão số 10, thẫn thờ ngóng về phía biển, nơi người thân của họ vẫn chưa có tin tức.

Bão số 10 đã đi qua, biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã lặng sóng và trời đã hửng nắng trở lại. Nhưng trên bờ, nỗi đau của những người ở lại vẫn như cơn triều dâng, khắc khoải và mỏi mòn trong vô vọng.

Ánh mắt đỏ hoe mỏi mòn ngóng biển

Đã hai ngày trôi qua, chị Quách Thị Hải Linh (29 tuổi, quê Thanh Hóa) vẫn ngồi lặng lẽ trên bờ biển thuộc xã Nam Cửa Việt, đôi mắt không rời khơi xa.

Chị là chủ của hai con tàu BV-4670TS và BV-0042TS gặp nạn khi đang vào bờ tránh bão. Trong 2 người đang mất tích, có người anh trai của chị là Quách Hải Lâm (36 tuổi).

Người thân của nạn nhân trong vụ chìm tàu ngồi nhìn về biển cả. Ảnh: NGUYỄN DO

Rưng rưng nước mắt, chị Linh nhớ lại khoảnh khắc định mệnh vào sáng 28-9, khi nhận được cuộc gọi ngắn ngủi từ một thuyền viên: "Chị ơi, gọi cứu hộ đi" rồi tín hiệu tắt hẳn.

Chị vào định vị trên điện thoại thấy chiếc tàu đang nằm tại khu vực trước cửa biển Cửa Việt, linh cảm chẳng lành, chị vội báo cho cơ quan chức năng và chỉ ít phút sau, tin dữ ập đến khiến chị bủn rủn chân tay.

Trên chuyến xe đi vào hiện trường, chị theo dõi tin tức trên nhiều nền tảng, vui mừng khi nhận được tin lực lượng chức năng cứu được nhiều ngư dân. Tuy nhiên, hay tin anh trai cùng một thuyền viên khác vẫn còn mất tích, chị gần như gục ngã.

Chị Quách Thị Hải Linh với đôi mắt đỏ hoe, kể lại sự việc. Ảnh: NGUYỄN DO

"Anh Lâm đã gắn cả tuổi trẻ với sóng gió, là con trai cả trong gia đình có năm anh em, anh gánh vác mọi trách nhiệm mà chưa kịp lập gia đình", chị Linh nghẹn ngào.

Cùng chung nỗi đau, anh Phạm Văn Tân (37 tuổi, quê Ninh Bình) cũng có mặt tại bờ biển để ngóng tin anh vợ là Phạm Văn Hiền (36 tuổi).

Anh Tân cho biết cha mẹ anh Hiền đã già yếu, lại quá sốc khi nghe tin con gặp nạn nên không thể vào được nên cử anh cùng thêm người thân vào cùng phối hợp với cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm.

"Cuộc sống gia đình khó khăn, anh Hiền đã phải bươn chải trên biển từ năm 16 tuổi để phụ giúp cha mẹ và cũng chưa lập gia đình" - anh Tân kể.

Bất lực nhìn bạn thuyền bị sóng cuốn đi

Cùng trong số những người đang đứng ngồi không yên trên bờ biển có anh Nguyễn Thanh Phong (31 tuổi, quê An Giang), thuyền viên tàu BV-4670TS. Anh Phong là người may mắn bơi vào bờ đầu tiên sau khi tàu mắc cạn, bị sóng đánh hư hỏng.

Anh kể lại, tàu của anh Lâm, anh Hiền và anh Nguyễn Văn Trường (người bơi vào bờ an toàn sau nhiều giờ ôm vào phao hàng hải) đã vào gần bờ trước, thấy tàu của anh Phong bị mắc cạn nên định quay ra cứu.

Anh Nguyễn Thanh Phong kể lại thời điểm bất lực nhìn bạn thuyền bị sóng nhấn chìm do ảnh hưởng của bão số 10. Ảnh: NGUYỄN DO

"Nhưng sóng lúc đó dữ quá, chúng tôi ra hiệu cho các anh quay vào trước rồi nhờ chính quyền hỗ trợ" - anh Phong nhớ lại.

Chỉ ít phút sau, một con sóng lớn đã đánh úp và nhấn chìm con tàu của các anh. Ba người đứng trên mũi tàu bị cuốn phăng xuống biển và mất hút.

"Chúng tôi ở ngay gần đó, thấy rõ mọi thứ mà không thể làm gì được. Chỉ biết gào khóc trong bất lực. Cảnh tượng ấy có lẽ sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời" - anh Phong nấc nghẹn.

Lực lượng chức năng dựng rạp để thân nhân những nạn nhân và bạn thuyền nghỉ ngơi trong lúc đợi tin từ cơ quan chức năng. Ảnh: NGUYỄN DO

Trước nỗi đau của các gia đình, Thiếu tá Trần Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Cửa Việt, cho biết đơn vị đã phối hợp dựng nhà bạt tại bãi biển, bố trí chỗ nghỉ ngơi, đồng thời thăm hỏi động viên người thân của các nạn nhân.