Vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn: Ngư dân dũng cảm dùng thuyền nhỏ vượt sóng dữ cứu 7 người 28/09/2025 18:06

(PLO)- Ngư dân ở Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã dũng cảm cùng với công an xã vượt sóng dữ cứu 7 người trong vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn.

2 tàu cá TP.HCM với 11 thuyền viên khi đang di chuyển vào khu neo đậu tránh bão Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã gặp nạn. Giữa sóng to gió lớn, một ngư dân địa phương đã dũng cảm dùng thuyền của mình phối hợp cùng lực lượng chức năng cứu sống 7 thuyền viên.

Nghe tin báo, liền lấy thuyền nhà lao ra biển cứu người

Sáng 28-9, nhận được tin báo từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt về việc tàu cá BV-4670TS chở 8 ngư dân bị vỡ mạn khi đang trên đường vào bờ tránh bão, anh Nguyễn Ngọc Thuận (42 tuổi, trú tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) không một chút do dự.

Anh Nguyễn Ngọc Thuận kể lại giây phút lao ra biển cứu 7 người gặp nạn. Ảnh: NGUYỄN DO

Anh lập tức dùng chiếc thuyền nhỏ công suất 60CV mang số hiệu QT-10599TS của gia đình mình, cùng một chiến sĩ công an xã và một ngư dân khác lao ra biển ứng cứu.

"Nghe tin, tôi liền chạy vào đồn biên phòng xin áo phao, dây thừng rồi đưa thuyền ra biển. Mưa như trút, sóng dữ lắm, mất khoảng 15 phút tôi mới tiếp cận được tàu gặp nạn" - anh Thuận kể lại.

Sóng lớn liên tục xô đẩy khiến thuyền của anh Thuận không thể áp sát tàu bị nạn vì nguy cơ va chạm gây vỡ thuyền. Anh phải buộc phao vào dây thừng rồi ném xuống biển để các thuyền viên trên tàu nhảy xuống, bám vào rồi kéo từng người lên thuyền.

Chiếc thuyền của anh Thuận tiếp cận, ứng cứu 7 thuyền viên trên tàu mắc cạn. Ảnh: BT

"Phải quăng dây, kéo từng người một, có hai thuyền viên bị kiệt sức phải bồng lên. Gần 3 giờ sau chúng tôi mới đưa được họ vào bờ an toàn. Lúc đó ai cũng mừng rơi nước mắt vì biết mình đã sống sót" - anh Thuận chia sẻ.

Vỡ òa khi các thuyền viên được đưa vào bờ an toàn

Trung tá Trần Văn Hiệu, cán bộ công an xã Cửa Việt, người trực tiếp đi trên thuyền anh Thuận, cho biết dù tàu gặp nạn chỉ cách bờ khoảng 400 m nhưng công tác cứu hộ gặp vô vàn khó khăn. Sóng lớn liên tục đánh bật thuyền cứu hộ ra xa.

"Lúc tiếp cận được, chúng tôi phải ném phao nhiều lần. Có người kiệt sức không bám nổi, anh em phải lao ra đỡ, bồng họ lên" - Trung tá Hiệu cho biết.

Người dân được ứng cứu vào bờ an toàn. Ảnh: BT

Khi được đưa lên thuyền, các thuyền viên đều run lẩy bẩy vì lạnh và hoảng sợ, trong đó có hai người ngất xỉu. Giây phút cập bờ an toàn, họ đã ôm chầm lấy lực lượng cứu hộ trong nước mắt.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, cho biết phương án dùng thuyền của anh Thuận là phương án tối ưu và nhanh nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (bên phải) thăm hỏi thuyền viên tự bơi vào bờ.

"Thấy chiếc thuyền của anh Thuận chở các thuyền viên vào bờ, nhiều người đã vỡ òa vì vui mừng. Qua sự việc này, đơn vị đang đề xuất các cơ quan liên quan để tuyên dương, khen thưởng đối với những cá nhân vượt nguy hiểm cứu người" - Trung tá Anh chia sẻ.