Vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn: Ngư dân sống sót sau nhiều giờ ôm trụ nổi trên biển 28/09/2025 14:23

(PLO)- Một ngư dân ôm trụ nổi nhiều giờ trên biển đã được đưa vào bờ an toàn, hiện còn 2 người đang mất tích.

Trưa ngày 28-9, anh Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở tỉnh An Giang), thuyền viên trong vụ tàu cá TP.HCM gặp nạn tại Quảng Trị đã được đưa vào bờ an toàn. Người này bám ở trụ nổi hàng hải sau khi thuyền bị chìm tại khu vực Cửa Việt.

Vừa được đưa vào bờ, anh Nguyễn Văn Trường vẫn chưa hết hoàn hồn, anh nhờ lực lượng chức năng báo tin cho người nhà rằng mình vẫn còn sống.

Anh Nguyễn Văn Trường ôm trụ nổi nhiều giờ trên biển.

Anh Trường cho biết, sau khi tàu đi vào thì không may bị sóng đánh chìm khiến anh và 2 người khác rơi xuống biển và cùng ôm vào một cái phao. Sau đó, sóng biển đập mạnh khiến 2 người này mất tích, còn anh bị đánh văng vào vị trí trụ nổi.

Trên trụ nổi, anh Trường cầm vào một sợi dây và chờ lực lượng chức năng ứng cứu. Trong thời gian đó, anh Trường thấy nhiều lần cận kề với cái chết, nhưng anh cố gắng bám trụ tới cùng.

"Nhìn vào bờ em thấy người, nhưng em nghĩ đừng ai ra chứ ra là chết hết, không thể nào cứu được vì ra đó sóng dập một, hai lượt là chìm, em khỏe lắm nhưng chịu còn không nỗi" - anh Trường kể.

Sau đó, vào khoảng hơn 12 giờ, anh Trường bị sóng đánh bật ra khỏi trụ nổi, anh bơi vào bờ và được lực lượng chức năng phát hiện, bơi ra ứng cứu.

Qua kiểm tra y tế tại hiện trường, anh Trường bị nhiều vết thương do va chạm khi thuyền bị chìm. Anh Trường được đưa đến cơ quan y tế để điều trị.

Anh Trường được đưa vào bờ an toàn.

Thiếu tá Đoàn Thanh Tú - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1, PC07, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau nhiều giờ bám trụ, người này đã bị sóng đánh bật và đang cố gắng bơi vào bờ.

Lúc này, đội CNCH đã khẩn trương triển khai phương án tiếp cận nhanh. Với sự hỗ trợ nhiệt tình và hiệu quả từ người dân địa phương, lực lượng đã nhanh chóng đưa được người bị nạn vào bờ an toàn.

Tại thời điểm được cứu, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh nhưng bị đa chấn thương, trầy xước và mất sức nghiêm trọng do thời gian dài chống chọi với sóng biển.

Đến thời điểm này, 9/11 thuyền viên trong 2 tàu gặp nạn đã được cứu nạn đưa vào bờ an toàn. Còn 2 người đang được tìm kiếm.