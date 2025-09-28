VIDEO: Lời kể của thuyền viên ôm trụ nổi nhiều giờ giữa sóng dữ ở Quảng Trị

Vào khoảng 12 giờ 20 ngày 28-9, thuyền viên Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở An Giang) đã được đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ ôm trụ nổi trên biển, giữ sóng to gió lớn.
Như vậy, đến thời điểm này, 9/11 thuyền viên trên 2 tàu gặp nạn trên khi đang di chuyển vào khu neo đậu Cửa Việt để tránh bão số 10 đã được ứng cứu. 2 người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.
Như PLO đã đưa tin, vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.
Vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận ứng cứu được 8 người trên một tàu; còn một tàu bị sóng đánh chìm, 1 người ôm vào trụ nổi và 2 người mất tích. Hiện người ôm vào trụ nổi đã được vào bờ an toàn.