VIDEO: Lời kể của thuyền viên ôm trụ nổi nhiều giờ giữa sóng dữ ở Quảng Trị 28/09/2025 13:22

(PLO)- Thuyền viên ôm trụ nổi trong nhiều giờ trên biển đã được đưa vào bờ an toàn và đang được lực lượng y tế kiểm tra y tế.

Vào khoảng 12 giờ 20 ngày 28-9, thuyền viên Nguyễn Văn Trường (35 tuổi, ở An Giang) đã được đưa vào bờ an toàn sau nhiều giờ ôm trụ nổi trên biển, giữ sóng to gió lớn.

Như vậy, đến thời điểm này, 9/11 thuyền viên trên 2 tàu gặp nạn trên khi đang di chuyển vào khu neo đậu Cửa Việt để tránh bão số 10 đã được ứng cứu. 2 người còn lại đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

