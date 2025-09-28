Diễn biến mới vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn ở Quảng Trị 28/09/2025 10:21

(PLO)- Trong hai tàu cá TP.HCM gặp nạn, lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công 8 thuyền viên trên cùng 1 tàu cá, 1 tàu khác đã bị sóng đánh chìm.

Sáng 28-9, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tiếp cận, ứng cứu 11 người trên 2 tàu gặp nạn khi vào khu neo đậu tàu thuyền Cửa Việt để tránh trú bão.

VIDEO: Cứu được 8 người trên 1 tàu, 1 tàu khác bị sóng đánh chìm.

Trung tá Nguyễn Văn Anh - Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, sau khi nhận được thông tin, lực lượng của đơn vị lập tức có mặt để tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu cứu nạn.

Đối với tàu cá gặp nạn tại khu vực phía bắc Cửa Việt, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cùng phối hợp ứng cứu, trong đó 1 thuyền viên tự bơi và 7 người còn lại được lực lượng chức năng đưa tàu tiếp cận ứng cứu vào bờ an toàn.

Một thuyền viên đã đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, ứng cứu 3 thuyền viên còn lại.

Đối với tàu gặp nạn tại khu vực phía nam Cửa Việt đã bị sóng biển đánh chìm, 3 thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển, trong đó 1 thuyền viên đã ôm trụ nổi trên biển, cách bờ khoảng 500m.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp cận thuyền viên ôm trụ nổi nói trên và tìm kiếm 2 thuyền viên còn lại.

Lực lượng chức năng vượt sóng dữ tiếp cận tàu cá gặp nạn tại phía bắc Cửa Việt.

Sáng nay, theo ghi nhận của PLO do ảnh hưởng của bão số 10, khu vực Cửa Việt có mưa lớn và sóng biển mạnh, gây nhiều khó khăn cho lực lượng tham gia tìm kiếm.

Trước đó vào lúc 5 giờ 45 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nhận được tin báo từ bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà của hai tàu cá mang số hiệu BV 4670-TS và BV 0042-TS của TP.HCM.

Bà Linh cho biết hai tàu cá trên đường vào lạch Cửa Việt để trú bão thì gặp nạn ở vị trí cách bờ khoảng 1,5 km.

Hậu quả, một tàu đã bị chìm, tàu còn lại bị chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn. Tổng số thuyền viên trên cả hai tàu là 11 người.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và người dân địa phương tổ chức tiếp cận, ứng cứu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã báo cáo vụ việc cho lãnh đạo tỉnh, đồng thời điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cùng các đơn vị Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân sẵn sàng lực lượng, phương tiện phối hợp.