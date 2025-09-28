VIDEO: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị kiểm tra, chỉ đạo cứu nạn 2 tàu cá gặp nạn ở Cửa Việt 28/09/2025 11:40

(PLO)- Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo cứu nạn 2 tàu cá gặp nạn khi trên đường vào khu neo đậu tàu thuyền Cửa Việt để tránh bão số 10.

Đến trưa 28-9, công tác cứu nạn 3 thuyền viên trong vụ 2 tàu cá TP.HCM gặp nạn khi vào trú bão ở Quảng Trị đang được các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện.

Trong 2 tàu gặp nạn này, 1 tàu đã được người dân và lực lượng chức năng tiếp cận ứng cứu đưa 8 người vào bờ an toàn. Còn 1 tàu gồm 3 thuyền viên bị sóng đánh chìm.

Đến nay, một thuyền viên đang ôm ở trụ nổi cách bờ biển khoảng 500m, theo quan sát qua ống nhòm thì người này vẫn đang đứng ôm vào trụ trong thời gian chờ lực lượng chức năng ứng cứu. Còn 2 người còn lại hiện đang được tìm kiếm.

Có mặt tại hiện trường ông Lê Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã chỉ đạo các lực lượng sử dụng các trang thiết bị để sẵn sàng tiếp cận ứng cứu người dân. Tuy nhiên, do sóng lớn việc tiếp cận ứng cứu gặp nhiều khó khăn.