Bão số 10: 3 tàu cá bị chìm trên sông Thạch Hãn 29/09/2025 08:05

(PLO)- Lực lượng biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt vừa kịp thời hỗ trợ 3 hộ dân tại xã Cửa Việt trục vớt các tàu cá bị chìm trên sông Thạch Hãn.

Sáng 29-9, Trung tá Nguyễn Văn Anh - Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết, đơn vị vừa cử 15 cán bộ, chiến sĩ giúp dân trục vớt thành công 3 tàu cá bị chìm khi đang neo đậu trên sông Thạch Hãn.

3 tàu cá bị chìm trên sông Thạch Hãn.

Theo thông tin ban đầu, do ảnh hưởng của thời tiết, 3 tàu cá của ngư dân xã Cửa Việt đã bị chìm khi đang neo đậu.

Các tàu bị chìm ông Võ Văn Hóa (49 tuổi, trú tại Khu phố 6, xã Cửa Việt), ông Bùi Đình Tiến (55 tuổi, trú tại Thôn 4, xã Cửa Việt), tàu của ông Nguyễn Ngọc (56 tuổi, trú tại Khu phố 5, xã Cửa Việt).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã cử 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân thu gom ngư lưới cụ và tiến hành trục vớt, kéo các tàu bị chìm vào bờ an toàn.