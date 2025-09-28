Công an xã lặn xuống dòng nước lũ tìm xe máy cho anh shipper 28/09/2025 17:25

(PLO)- Thấy xe máy của người dân bị dòng lũ dữ cuốn đi, hai cán bộ Công an xã đã không ngại nguy hiểm, trực tiếp lặn xuống dòng nước lũ để trục vớt tài sản.

Chiều 28-9, hai cán bộ Công an xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã không ngại nguy hiểm, lặn xuống dòng nước lũ sâu để tìm kiếm và trục vớt thành công chiếc xe máy của người dân bị cuốn trôi.

Công an xã lặn xuống dòng nước lũ tìm xe máy cho anh shipper.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ cùng ngày, ông Trương Công Thăng (xã Triệu Bình) đang điều khiển xe máy đi giao hàng.

Khi di chuyển đến khu vực chợ Hà Tây thuộc thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt, do nước lũ dâng cao và chảy xiết, cả người, xe và hàng hóa của ông Thăng đã không may bị dòng nước cuốn trôi.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận định vị trí chiếc xe bị chìm dưới dòng nước khá sâu, để tránh tài sản của người dân bị trôi xa, hai cán bộ công an xã đã trực tiếp lặn xuống dòng lũ để tìm kiếm.

Sau thời gian nỗ lực, các chiến sĩ công an đã xác định được vị trí chiếc xe. Một cán bộ đã lặn xuống, dùng dây thừng buộc chặt vào xe. Với sự hỗ trợ của các lực lượng khác và người dân địa phương, chiếc xe đã được kéo lên bờ an toàn.

Nhờ được trục vớt kịp thời, chiếc xe máy không bị hư hỏng nặng và đã được bàn giao lại cho ông Thăng ngay sau đó.