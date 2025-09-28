Bão số 10: Đảo Cồn Cỏ đã sơ tán gần 200 người vào hầm trú ẩn 28/09/2025 14:26

(PLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, lực lượng biên phòng trên đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị đã cơ bản hoàn tất công tác phòng chống, quyết liệt đưa gần 200 người dân và công nhân vào hầm trú ẩn an toàn.

Sáng 28-9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Quảng Trị), đơn vị đang duy trì 100% quân số trực chiến, tập trung toàn lực để ứng phó với cơn bão số 10.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, khi trên đảo mưa bắt đầu rất to kèm theo gió giật mạnh trên cấp 8, công tác sơ tán người dân đã được hoàn tất.

Đảo Cồn Cỏ đã sơ tán gần 200 người vào hầm trú ấn, phòng tránh bão số 10.

Lực lượng biên phòng đã bằng nhiều biện pháp từ tuyên truyền, vận động cho đến kiên quyết cưỡng chế để đưa gần 200 người dân, công nhân và các lực lượng vũ trang trên đảo vào hệ thống hầm trú ẩn kiên cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Song song với việc sơ tán dân, đơn vị đã thành lập 3 tổ công tác cơ động với 25 cán bộ, chiến sĩ vừa làm nhiệm vụ chằng chống, gia cố nhà cửa, vừa tuần tra tuyên truyền, đảm bảo không còn người ở lại các vị trí nguy hiểm.

Trước đó, các chiến sĩ biên phòng cũng đã phối hợp với người dân chằng chống, gia cố cho hơn 20 nhà dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ và trụ sở làm việc trên đảo; đồng thời đưa 9 tàu cá của ngư dân lên vị trí cao để neo buộc, chằng néo an toàn.

Công tác hậu cần cũng được đơn vị chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho bộ đội thực hiện nhiệm vụ trong 15 ngày.

Hiện, các lực lượng trên đảo Cồn Cỏ vẫn đang duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu nhất do bão gây ra.