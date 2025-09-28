Tìm thấy thi thể người vợ bị lũ cuốn khi cùng chồng bắt xe về quê 28/09/2025 16:06

(PLO)- Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người vợ bị lũ cuốn khi cùng chồng đi bắt xe về quê.

Sáng 28-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ không may bị nước lũ cuốn trôi vào chiều hôm trước tại phường An Cựu, TP Huế.

Theo thông tin từ UBND phường An Cựu, thi thể nạn nhân là chị Dương Thị H (35 tuổi) được tìm thấy cách nơi gặp nạn không xa.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người vợ bị lũ cuốn khi cùng chồng bắt xe về quê.

Trước đó, vào chiều 27-9, anh Nguyễn Duy H (40 tuổi) cùng vợ là chị H (cùng thuê trọ tại kiệt 46 Nguyễn Hữu Cảnh, phường An Cựu) đi bộ ra bến xe phía Nam TP Huế để bắt xe về Thanh Hóa.

Khi đến đầu kiệt, do mưa lớn gây ngập sâu, chị H không may trượt chân ngã xuống khu vực ruộng ngập và bị dòng nước cuốn đi. Anh H ngay lập tức trình báo cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Huế đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm.

Sau khi tìm thấy, lực lượng chức năng đã thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao thi thể chị H cho gia đình lo hậu sự.