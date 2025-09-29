Phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng sau bão số 10 29/09/2025 08:58

(PLO)- Người dân phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị sau bão số 10.

Sáng 29-9, Đồn Biên phòng Cửa Tùng nhận được tin báo từ người dân về việc phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển thuộc địa phận xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng sau bão số 10.

Ngay sau khi nhận tin, Đồn Biên phòng Cửa Tùng đã cử lực lượng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với công an và chính quyền địa phương tiến hành các biện pháp xác minh.

Thời điểm phát hiện, nạn nhân chưa được xác định danh tính và một số nhận định ban đầu, có thể là một trong những ngư dân gặp nạn khi vào bờ tránh bão số 10 xảy ra vào hôm qua 28-9.

Qua công tác điều tra và phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là em NVC (16 tuổi, trú tại thôn Tiên Mỹ 2, xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị).

Theo thông tin từ gia đình, em C đã rời khỏi nhà từ chiều 26-9 và gia đình không thể liên lạc được cho đến khi nhận được tin dữ.

Hiện, các thủ tục cần thiết đã được hoàn tất và thi thể của em C đã được bàn giao cho gia đình đưa về địa phương để lo hậu sự.