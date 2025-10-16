Mưa lớn, 3.700 học sinh ở Huế được nghỉ học 16/10/2025 10:25

(PLO)- Mưa lớn làm nước trên sông, suối dâng cao khiến một số vùng thấp trũng tại xã Phú Lộc bị ngập, địa phương khẩn trương cho 3.700 học sinh nghỉ học.

Sáng 16-10, ông Nguyễn Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, TP Huế cho biết do mưa lớn cộng với nước từ các dãy núi đổ về khiến các sông suối trên địa bàn dâng cao, chảy xiết. Tình hình này đã gây ngập tại một khu vực thấp trũng của xã.

Nước suối trên địa bàn xã Phú Lộc dâng cao chảy xiết.

"Trước diễn biến của mưa lũ, chúng tôi đã yêu cầu ba trường học ở khu vực có nguy cơ cao cho học sinh nghỉ học để phụ huynh đón về, phòng trường hợp mưa lớn tiếp tục trong trưa và chiều nay" - ông Hiệp nói.

Được biết, ba trường này có tổng khoảng 3.700 học sinh. UBND xã yêu cầu các trường phải bàn giao học sinh tận tay phụ huynh để đảm bảo an toàn. Đối với trường hợp người thân chưa thể đến đón, nhà trường sẽ tiếp tục giữ các em ở lại và hỗ trợ ăn uống.

Mưa lớn khiến nước sông suối ở xã Phú Lộc chảy xiết, khoảng 3.700 học sinh nghỉ học.

Hiện mực nước tại các thôn 6, 7, 8 và Đông Lưu vẫn đang lên nhanh. Riêng thôn 8, mưa lớn từ Bạch Mã khiến nước tràn qua nhiều tuyến đường dân sinh, gây cản trở việc đi lại.

Hiện, UBND xã đang chỉ đạo các lực lượng liên quan tiến hành khảo sát những khu vực nguy cơ cao. Đồng thời thông báo cho người dân tại các khu vực thấp trũng chủ động kê cao đồ đạc, giảm thiểu thiệt hại.

Lực lượng chức năng rào mềm và đặt cảnh báo tại khu vực nguy hiểm.

Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết đã có những chỉ đạo khẩn trương nhằm ứng phó với một đợt mưa lớn trên diện rộng sắp tới.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, từ chiều tối 19-10, trên khu vực đất liền của TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa rất to, kéo dài liên tục trong nhiều ngày, có thể đến cuối tháng 10.

Nước bắt đầu vào nhà người dân ở vùng thấp trũng.

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy đã ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân không được chủ quan, bị động, phải sẵn sàng các phương án ứng phó.

Đặc biệt, đối với các chủ hồ đập, Ban Chỉ huy yêu cầu phải xây dựng kịch bản vận hành chi tiết, vừa đảm bảo an toàn hồ đập, vừa góp phần giảm lũ hiệu quả cho hạ du. Các đơn vị phải báo cáo phương án ứng phó về Ban Chỉ huy trước ngày 18-10.