18 người chết và mất tích, thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng vì mưa lũ sau bão số 11 11/10/2025 10:38

(PLO)- Mưa lũ sau bão số 11 tiếp tục gây thiệt hại nặng tại nhiều tỉnh miền Bắc. Đến sáng 11-10 đã có 18 người chết và mất tích.

Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, đến 7 giờ sáng 11-10, đã có 18 người chết và mất tích, 10 người bị thương do mưa lũ sau bão số 11.

Thiệt hại về nhà ở tăng cao, với gần 1.500 nhà hư hỏng nặng, hơn 230.000 nhà bị ngập, trong đó Thái Nguyên chịu ảnh hưởng lớn nhất với 200.000 nhà ngập.

Đến sáng nay, nước đã rút tại nhiều nơi, số nhà còn bị ngập giảm còn 12.906, tập trung tại Bắc Ninh với 6.343 nhà, Hà Nội 5.743 nhà và Thái Nguyên còn 783 nhà.

Nông nghiệp và chăn nuôi thiệt hại nặng nề, hơn 36.000 ha lúa và hoa màu bị úng ngập, 13.000 gia súc và 690.000 gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết.

Mưa lũ sau bão số 11 đã làm sạt lở, xói mòn khoảng 30 đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn qua địa bàn thôn Xuân Sơn - Trung Giã. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tại Lạng Sơn, đập thủy điện Bắc Khê 1 (dung tích 4 triệu m³) bị vỡ do lũ lớn. Sự cố được phát hiện sớm, 803 hộ dân hạ lưu đã được sơ tán an toàn.

Hệ thống đê điều tiếp tục chịu áp lực lớn, ghi nhận 52 sự cố tại Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội. Nhiều đoạn đê như Chã, Hà Châu, hữu Cầu, hữu Thương… phải đắp chống tràn khẩn cấp với tổng chiều dài 25 km.

Giao thông tê liệt tại nhiều khu vực: 20 điểm trên quốc lộ bị sạt lở, ngập sâu; đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng dừng khai thác. Nhiều xã tại Cao Bằng, Lạng Sơn bị chia cắt tạm thời.

Về hạ tầng điện, 549.915 khách hàng bị mất điện, đến nay đã khôi phục được hơn 421.000; còn 128.622 khách hàng đang tiếp tục khắc phục.

Thiệt hại kinh tế ban đầu ước tính 7.050 tỉ đồng, trong đó Thái Nguyên nặng nhất (4.000 tỉ), tiếp đến là Cao Bằng (2.000 tỉ) và Lạng Sơn (1.050 tỉ).

Các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn công trình đê điều. Bộ đội, công an và lực lượng cứu hộ được tăng cường tại các vùng nguy cơ sạt lở và ngập sâu.