Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn còn ngập lụt trong 2-3 ngày tới 10/10/2025 11:01

(PLO)- Sáng nay, lũ trên sông Cầu ở Bắc Ninh, sông Trung ở Lạng Sơn, sông Thương ở Bắc Ninh tiếp tục xuống nhưng còn ở mức cao. Dự kiến ngập lụt lịch sử ở các tỉnh này còn duy trì 2-3 ngày tới.

Sáng nay, 10-10, lũ trên sông Cầu (Bắc Ninh), trên sông Trung (Lạng Sơn) và trên sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục xuống nhưng vẫn còn ở mức cao.

Lũ đang xuống

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu, trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn và trạm Phủ Lạng Thương, trên sông Trung tại trạm Hữu Lũng tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3.

Lũ rút nên số nhà dân bị ngập đang tiếp tục giảm. Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến sáng nay, còn khoảng 64.544 nhà bị ngập, giảm gần 20.000 nhà so với báo cáo hôm qua. Trong đó, tỉnh Thái Nguyên còn hơn 54.000 nhà (một số xã phường chưa cập nhật được tình hình), tập trung ở khu vực TP. Thái Nguyên cũ, huyện Phú Bình cũ, TP. Phổ Yên cũ...

Tại Bắc Ninh, đang còn gần 4.700 nhà khu vực ven sông, ngoài đê chính sông Cầu, sông Thương thuộc huyện Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Hiệp Hòa cũ... Ở Cao Bằng còn 62 nhà tại các xã Cô Ba, Trà Lĩnh. Tỉnh Lạng Sơn còn hơn 2.000 nhà khu vực huyện Hữu Lũng cũ…

Dự báo ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn vẫn duy trì trong 2-3 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc ở các khu vực trên.

Ngập lụt lịch sử ở TP. Thái Nguyên (cũ). Ảnh: V.LONG-T.THANH

Thống kê cho thấy đợt mưa lớn, lũ sau bão số 11 đã làm 18 người chết, mất tích, trong đó có 13 người là do bị lũ cuốn. Có 1.566 nhà bị thiệt hại, hư hỏng, hơn 220.000 nhà bị ngập, hơn 24.000 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập úng, thiệt hại; 6.679 con gia súc, 580.173 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Đợt thiên tai này cũng làm ách tắc giao thông tại 27 vị trí tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ thông xe. Tuyến đường sắt Đông Anh - Quán Triều bị nước lũ làm trôi nền đá tại Đa Phúc - Trung Giã, đã dừng tàu từ 14 giờ 45 hôm qua; dừng tàu tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng. Hiện vẫn còn hơn 180.000 khách hàng bị mất điện tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh…

Hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng thiên tai

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương vẫn đang tiếp tục triển khai các công tác khắc phục hậu quả. Chiều qua, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp của Đối tác giảm nhẹ rủi ro thiên tai với sự tham dự của hơn 30 cơ quan Đại sứ quán và tổ chức quốc tế chia sẻ thông tin về tình hình lũ sau bão và đánh giá nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng thiên tai.

Những ngày qua, Bộ Quốc phòng đã điều động 13.755 lượt cán bộ chiến sĩ/534 phương tiện các loại tham gia khắc phục hậu quả bão số 11 và tổ chức 5 chuyến bay chở Đoàn công tác của Chính phủ và Bộ Quốc phòng kiểm tra tại Cao Bằng; vận chuyển 8 tấn hàng gồm lương khô, mì tôm cứu trợ nhân dân bị cô lập tại các xã Vân Nham, Tân Tiến, Yên Bình, Tuấn Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Bộ Công an đã huy động 11.500 lượt cán bộ chiến sĩ tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng hỗ trợ di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão; chỉ đạo Tổng Công ty viễn thông Mobifone tổ chức sửa chữa, khôi phục sóng liên lạc tại các khu vực ngập sâu…