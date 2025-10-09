Lũ ngập chưa từng có ở Thái Nguyên: Trắng đêm gia cố đê, ngăn nước tràn vào thôn làng 09/10/2025 10:35

(PLO)- Suốt đêm qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, nông nghiệp, thủy lợi cùng chính quyền địa phương, người dân tỉnh Thái Nguyên căng mình không một phút ngơi nghỉ để gia cố đê, ngăn lũ tràn vào thôn làng.

Suốt từ đêm 8-10 đến sáng nay (9-10), trên tuyến đê sông Cầu, đoạn qua trạm Chã (TP Phổ Yên cũ, tỉnh Thái Nguyên), ánh đèn pin, đèn xe hắt sáng rực cả một vùng. Tiếng máy, tiếng hô nhau gia cố, đắp đất, chằng bao tải cát vang lên dồn dập. Tất cả nỗ lực chỉ với một mục tiêu giữ cho nước lũ không tràn qua đê, bảo vệ hàng nghìn hộ dân bên trong.

Thấp thỏm theo từng con nước

Chiều hôm qua, lũ trên sông Cầu phía hạ lưu dâng nhanh. Mực nước tại trạm Chã đạt 11,47 m, nhiều vị trí đã xấp xỉ mặt đê Hà Châu.

Trước diễn biến khẩn cấp, Bộ NN&MT lập tức phát công điện hỏa tốc đề nghị Thái Nguyên huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện, thiết bị để khẩn trương ứng cứu, không để nước tràn qua đê về phía đồng. Đồng thời, rà soát toàn bộ vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu nhất.

Ghi nhận của PLO, từ chiều qua, khi thấy nước sông Cầu tại Chã dâng nhanh, các trưởng xóm đã gõ cửa từng nhà, thông báo khẩn, yêu cầu người dân di dời sớm đồ đạc, tài sản đến nơi cao hơn.

Mực nước sông Cầu tại Chã đang dâng lên, người dân Thái Nguyên đắp bờ tạm ngăn lũ.

Suốt từ tối đến đêm khuya, phường Phổ Yên trở nên vội vã hơn bao giờ. Người dân nhanh chóng chất đồ lên xe máy, ô tô gửi nhờ nhà người thân, nhiều người đi mua thêm thực phẩm, thuốc men, đèn pin, nến dự trữ.

Nhiều khu mất điện, người dân dùng máy phát để sạc pin điện thoại, máy tính, để duy trì liên lạc trong lúc khẩn cấp. Dọc mặt đê Hà Châu, người dân đứng ken dày, mắt dán theo từng con nước, thấp thỏm lo lắng.

Lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên cùng người dân trắng đêm gia cố đê, ﻿ngăn lũ tràn vào thôn làng.

“Chỗ tôi ở là khu vực cao nhất, chiều qua đường vẫn khô ráo sạch sẽ, nước chưa tràn đê. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cảnh giác cao độ, đã chuyển sẵn đồ đạc lên cao. Cả gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ luôn trong tâm thế nếu lũ tràn đê là lập tức di chuyển tránh lũ” - chị Nguyễn Thị Thuận (phường Phổ Yên) nói.

Người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương gia cố đê ngăn lũ ﻿tại khu vực TP Phổ Yên cũ.

Trong tâm thế sẵn sàng di chuyển...

Ở khu trọ gần đó, anh Nguyễn Văn Hoàng (quê xã Ô Diên, Hà Nội, công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên) kể từ đêm qua, người nhà ở Hà Nội biết tin khu vực anh sống có nguy cơ ngập nên liên tục gọi điện hỏi han, giục về tránh lũ.

“Tối qua đến ca làm đêm của tôi nhưng lo lắng lũ tràn đê bất ngờ nên tôi đã xin phép công ty nghỉ về nhà canh lũ. Tôi đánh xe lên đê, quay đầu sẵn, chỉ cần nghe tin xấu là lập tức đưa vợ con đi” - anh kể.

Còn tại ngã 5 Thái Cao, chị Nguyễn Thị Mai - chủ dãy trọ cho công nhân thuê - cũng không ngủ suốt đêm. “Vợ chồng tôi vừa nghe tin nước sông dâng cao là dọn đồ ngay. Cả đêm tôi đi từng phòng dặn các cháu công nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mua thêm mì tôm, nước uống, đèn pin... để nếu lũ tràn đê thì còn có cái dùng tạm. Đêm tối mịt mà ai nấy vẫn chạy ngược xuôi, chỉ mong trời thương cho nước đừng lên nữa” - chị kể.

Mực nước sông Cầu tại Chã đang dâng lên, người dân cùng lực lượng chức năng Thái Nguyên đắp bờ tạm ngăn lũ.

Chị Hoa nói thêm nếu nước tiếp tục dâng, gia đình sẽ mở cửa tầng hai để cho các hộ ở vùng thấp tới trú tạm. “Mình còn sức thì phải giúp người. Lúc hoạn nạn, chỉ cần có chỗ trú qua đêm, bát cơm, chai nước là quý lắm rồi” - chị Hoa chia sẻ.

Từ 13 giờ chiều 8-10, lực lượng chức năng tỉnh Thái Nguyên gồm quân đội, công an, thủy lợi, chính quyền và người dân địa phương đã gấp rút triển khai gia cố toàn bộ tuyến đê sông Cầu, khu vực trạm Chã. Sau một đêm trắng, đến sáng nay, toàn tuyến đã được củng cố, khả năng chống lũ tạm ổn.

Sau một đêm trắng, đến sáng nay, toàn tuyến đã được củng cố, khả năng chống lũ tạm ổn.

Sáng 9-10, trao đổi với. PLO, ông Nguyễn Văn Bắc, Chi cục phó Chi cục thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, thở phào cho biết một số vị trí có nước tràn khoảng 30 cm nhưng đơn vị đã huy động lực lượng gia cố kịp thời.

"Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao để nếu mực nước tiếp tục dâng nhanh thì kịp thời ứng phó” - ông Bắc thông tin.