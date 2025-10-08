Thanh niên sinh năm 2000 được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025 08/10/2025 21:17

(PLO)- Trong danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 có một chàng trai rất trẻ mới 25 tuổi với mô hình làm trà hoa vàng và kinh doanh cây giống.

Ngày 8-10, Ban Tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2025 chính thức công bố danh sách 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc và 32 Nhà khoa học tiêu biểu của nhà nông năm 2025.

Trong danh sách Nông dân Việt Nam xuất sắc lần này, có anh Nguyễn Tùng Dương, một người còn rất trẻ, mới 25 tuổi nhưng đã thành công với mô hình làm trà hoa vàng, kinh doanh cây giống lợi nhuận đạt 1,2 tỉ đồng/năm. Anh Dương đến từ thôn Làng Chanh, xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng ban Hội đồng chung khảo bình chọn Nông dân dân Việt Nam xuất sắc và Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 chủ trì họp chấm chung khảo.

Một mô hình khác cũng rất đặc sắc và hiệu quả kinh tế cao. Đó là mô hình nuôi trai lấy ngọc kết hợp du lịch sinh thái, diện tích sản xuất 1.000ha, cho 320.000 viên ngọc/năm với doanh thu 95 - 150 tỉ đồng của nông dân Hồ Phi Thủy (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Đây cũng là nông dân có doanh thu cao nhất trong danh sách những Nông dân Việt Nam xuất sắc được vinh danh năm nay.

Doanh thu cao thứ hai là nông dân Nguyễn Chí Linh (đến Ấp Bờ Cảng, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau) với mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng, doanh thu 90 tỉ đồng/năm.

Về 32 Nhà khoa học của nhà nông, có 27 nhà khoa học nam, 5 nhà khoa học nữ. Trong đó có GS.TS Mai Văn Quyền - Chủ tịch Hội đồng khoa học kỹ thuật Công ty CP Phân bón Bình Điền.

GS.TS Phạm Văn Hội, Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được công nhận danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025.

Nhà khoa học của nhà nông trẻ tuổi nhất chỉ mới 35 tuổi (sinh năm 1990) là anh Nguyễn Khánh Toàn, dân tộc Tày đến từ Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn).

Ngoài ra, còn rất nhiều nhà khoa học có phát minh, sáng chế hay. Có thể kể đến như sáng chế máy cắt hom giống cây mì tự động sử dụng bằng năng lượng mặt trời của anh Phạm Văn Thanh (Krông Pa, Gia Lai); sáng chế bẫy chuột không cần mồi và dụng cụ đuổi chim hình bán nguyệt của ông Trần Quang Thiều - Ủy viên BCH Hội cơ khí Việt Nam đến từ Thường Tín, Hà Nội...

Dự kiến lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc và trao tặng danh hiệu Nhà khoa học của nhà nông năm 2025 tổ chức vào tối 14-10 tại Hà Nội.