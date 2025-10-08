Bộ NN&MT phát động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ 08/10/2025 19:33

(PLO)- Lãnh đạo, cán bộ và người lao động Bộ NN&MT đã quyên góp được gần 1 tỉ đồng để hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.

Chiều 8-10 Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phát động quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Quyền Bộ trưởng Bộ NN&MT Trần Đức Thắng cho biết, chỉ trong tháng 9 và đầu tháng 10-2025, Việt Nam liên tiếp hứng chịu 5 cơn bão, trong đó bão số 9 (Ragansa), bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo) gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Mưa lũ đang gây ngập diện rộng ở tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Bắc Ninh

Thống kê sơ bộ, đến ngày 8-10, bão số 10 và số 11 đã làm hơn 80 người chết và mất tích, 195.600 ngôi nhà bị sập, đổ, tốc mái hoặc hư hỏng nặng; 87.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại.

Nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng bị tàn phá, ước tính thiệt hại hàng chục nghìn tỉ đồng.

“Hậu quả do bão lũ gây ra là rất lớn, đời sống người dân tại các vùng bị ảnh hưởng gặp vô vàn khó khăn, nhiều hộ gia đình, cá nhân cần được hỗ trợ, giúp đỡ.

Trước những khó khăn và cấp bách do tình hình bão lũ, rất cần sự chủ động chung tay, góp sức của mỗi người dân, vào những lúc khó khăn nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách”, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng nói.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Tùng Đinh.

Do vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng kêu gọi và phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành NN&MT quyên góp, hỗ trợ mỗi người ít nhất một ngày lương để giúp đồng bào vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Tùng Đinh.

Bên cạnh hoạt động ủng hộ, Quyền Bộ trưởng đề nghị Công đoàn NN&MT Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc để tiếp nhận, tổng hợp và chuyển tiền quyên góp đến đúng địa chỉ, bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo thống kê ngay trong chiều 8-10, sau lễ phát động, đã ghi nhận gần 1 tỉ đồng được lãnh đạo, cán bộ, người lao động Bộ NN&MT quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ.